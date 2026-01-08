Anupama Spoiler: रातों रात धरती से गायब होगी रजनी, अनुपमा पर होगा जानलेवा हमला...

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा फटाफट अहमदाबाद वापस लौटने वाली हैं. मुंबई वापस आते ही अनुपमा के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है. इस हादसे की वजह से अनुपमा की कहानी हमेशा के लिए पलट जाएगी.

Anupama Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा (Anupama) ने टीआरपी में धमाल मचा रखा है. हालांकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने अनुपमा की रेटिंग के मामले में हालत खराब कर दी है. ये शो लगातार अनुपमा को कड़ी चुनौती दे रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा अहमदाबाद जाने में आनाकानी करती है. रजनी जबरदस्ती अनुपमा को अहमदाबाद भेज देती है. यहां पर अनुपमा का भव्य स्वागत होता है. अंश और परिवार के लोग अनुपमा की खूब खातिरदारी करते हैं. वहीं पाखी चोरीछिपे प्रभाकर से मिलने जाती है. इसी बीच पाखी पाखी को दिवाकर के साथ देख लेती है. पाखी को दिवाकर के साथ देखक राही का दिमाग खराब होता है. प्रेम भी राही के साथ साथ पाखी पर भड़कता है. दूसरी तरफ प्रेरणा राही और प्रेम के साथ कोठारी हाउस जाती है. आते ही प्रेरणा वसुंधरा का दिमाग खराब करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा और रजनी दुश्मन बन जाएंगे.

अनुपमा को धक्का देगी पाखी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा की पीठ पीछे रजनी चॉल को तोड़ने के ऑडर्स दे देगी. दूसरी तरफ दिवाकर पाखी के साथ अनुपमा से मिलने पहुंच जाएगा. अनुपमा दिवाकर को देखकर भड़क जाएगी. इसी बीच पाखी ऐलान करेगी कि वो दिवाकर के साथ शादी करने वाली है. अनुपमा पाखी को सच बताने की कोशिश करेगी. हालांकि इस बार भी पाखी अनुपमा की एक बात नहीं सुनेगी. दिवाकर की वजह से पाखी अनुपमा को धक्का देने वाली है. पाखी दावा करेगी कि अनुपमा उसकी खुशियों से जल रही है. ऐसे में पाखी अनुपमा पर बुरी तह भड़क जाएगी.

रजनी होने वाली है गायब

जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी उसकी पीठ के पीछे चॉल को गिराने की साजिश कर रही है. मौका पाते ही अनुपमा मुंबई वापस पहुंच जाएगी. यहां पर अनुपमा चॉल को बचाने की कोशिश करेगी. इसी बीच अनुपमा पर जानलेवा हमला होने वाला है. इस हमले में अनुपमा बुरी तरह घायल होगी. वहीं रजनी रातों रात मुंबई से गायब होने वाली है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा चॉल को टूटनेसे बचा नहीं पाएगी. खुद को बचाने के लिए रजनी शहर छोड़कर भागेगी. वहीं अनुपमा के पीछे पीछे पराग भी मुंबई जाने वाला है. अनुपमा को पता चलेगा कि पराग के इशारे पर पूरी चॉल को तोड़ा जा रहा है.

