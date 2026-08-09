Anupama Spoiler 9 August: अनुपमा (Anupama) में इस समय तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) अपने शो की पोजिशन बनाए रखने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं. हालांकि एक ही ट्रैक चलने की वजह से अब लोग इस शो से बोर होने लगे हैं. लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अनुपमा में चल रहा ये कॉम्पिटिशन खत्म होगा. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेम को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो अनुपमा से हार जाए. बा के आने के बाद से ही प्रेम की हवा टाइट है. दूसरी तरफ अनुपमा परी को बचा लेती है. अनुपमा अपने हाथ की चोट से बहुत परेशान होती है. दूसरी तरफ वसुंधरा और लीला के बीच एक नई जंग शुरू हो जाती है. कॉम्पिटिशन में बा वसुंधरा को तेवर दिखाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. जल्द ही अनुपमा की जिंदगी में उसका सच्चा प्यार वापस लौटने वाला है.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, कॉम्पिटिशन में बा वसुंधरा वाइल्डकार्ड बनकर बवाल मचा देती हैं.बा की हरकतों से वसुंधरा परेशान हो जाती है. प्रेरणा प्रेम का नमक चुराएगी. अनुपमा अपना नमक लेकर प्रेम के पास जाएगी. प्रेम अनुपमा से मदद लेने से मना कर देगा. इसी बीच बा वसुंधरा को हरा देती है. हालांकि सामान हासिल करने के लिए घरवालों के बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा. लीला के जीतते ही प्रेम को सांप सूंघने वाला है. वहीं हार का स्वाद चखकर वसुंधरा का भी माथा ठनक जाएगा.
खब है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही लीप आने वाला है. लीप के बाद कोठारी परिवार के बिजनेस पर फिर से खतरा मंडराने लग जाएगा. ऐसे में वसुंधरा की जिंदगी में कपाड़िया परिवार के लोग आने वाले हैं. कपाड़िया परिवार से वसुंधरा हाथ मिलाने वाली है. जल्द ही अनुपमा को भी इस बात की बनकर लगेगी. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. बताया तो ये भी जा रहा है कि परिवार के साथ-साथ अनुज भी कोठारी परिवार के पास जाने वाला है. कहना गलत नहीं होगा कि अगर गलती से भी अनुज वापस आ गया तो अनुपमा की पूरी कहानी बदल जाएगी. लोग भी अनुज की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से फैंस ने अनुज और अनुपमा का रोमांस नहीं देखा है. हालांकि मेकर्स ने अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है.