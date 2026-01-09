Anupama Spoiler: दिवाकर की वजह से अपनी ही मां की दुश्मन बनेगी ईशानी, घर में शुरू होगा हाईवोल्टेज ड्रामा

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा के घर में एक बड़ा झगड़ा होने वाला है. दिवाकर की पोल खोलने के चक्कर में अनुपमा अपने ही परिवार की शांति खो देगी.

Anupama Serial: इस समय नागिन राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा (Anupama) के लिए आफत बन हुई है. पहले ही हफ्ते में नागिन ने आते ही टीआरपी लिस्ट में बवाल मचा दिया है. एकता कपूर का ये शो नंबर 2 की कुर्सी पर आकर बैठ गया है. ऐसे में नागिन की नजर अब सीधा अनुपमा की पोजिशन पर है. ऐसे में अनुपमा के मेकर्स शो की कहानी पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस समय अनुपमा की कहानी में जबरदस्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, पाखी दिवाकर को लेकर अनुपमा के पास जाती है. दिवाकर को देखकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाता है, अनुपमा दिवाकर को घर से निकालने की कोशिश करती है. इसी बीच पाखी अनुपमा से लड़ना शुरू कर देती है. गुस्से में पाखी अनुपमा को धक्का दे देती है. इस दौरान पाखी दावा करती है कि वो दिवाकर के साथ शादी करने वाली है, ये बात बोलकर पाखी अनुपमा को तेवर दिखाती है. अनुपमा को यकीन तक नहीं होता कि दिवाकर और पाखी शादी करने वाले हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

पाखी की दुश्मन बनेगी ईशानी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा दिवाकर और पाखी की शादी करवाने के लिए राजी हो जाएगी. पाखी अनुपमा को बताएगी कि वो जिंदगी में कितनी अकेली है. अनुपमा पाखी को याद दिलाती है कि कैसे अधिक से शादी करके उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी. अनुपमा पाखी को कहेगी कि शादी से पहले उसे दिवाकर के बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए. अनुपमा के साथ साथ ईशानी भी पाखी को समझाएगी. ईशानी कहेगी कि पाखी को शादी से पहले एक बार सोच लेना चाहिए.

TRENDING NOW

बा पर भड़केगी ख्याति

पाखी अनुपमा की हर बात को नजरअंदाज करने वाली है. पाखी फैसला करेगी कि वो हर हालत में दिवाकर के साथ शादी करेगी. पाखी की हरकतें अनुपमा के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है. इसी बीच वसुंधरा अनुपमा के परिवार को कोसना शुरू कर देगी. ऐसे में प्रार्थना अपनी गोदभराई शाह हाउस में करवाने की कोशिश करेगी. माही और राही का भी इस बीच झगड़ा हो जाएगा. ख्याति के नखरे देखकर पराग बीच में बोल पड़ेगा. पराग ऐलान करेगा कि ख्याति की गोदभराई की रस्म कोठारी हाउस में ही होगी. पराग उससे वादा करेगा कि अनुपमा के परिवार की कोई भी बेइज्जती नहीं होगा.

Read more