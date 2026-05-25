Anupama Spoiler: प्रेम की शर्मनाक हार के बाद राही का खतरनाक रूप, अनुपमा को बर्बाद करने के लिए चलेगी खूनी चाल?

Anupama: स्टार प्लस के मशहूर शो 'अनुपमा' में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जो दर्शकों के होश उड़ा देगा. प्रेम के गलत इल्जामों और धोखे के कारण प्रेरणा ने सुसाइड कर लिया है.

अनुपमा को बर्बाद करेगी राही

स्टार प्लस का सबसे लंबा चलने वाला शो 'अनुपमा' में आजकल मेकर्स दर्शकों को रोकने के लिए कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का लगा रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसे देखकर दर्शकों का कलेजा कांप जाएगा. रिश्तों की कड़वाहट और गलतफहमियों की वजह से एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है.

प्रेरणा पर लगा झूठा आरोप

'अनुपमा' में ड्रामा तब शुरू होता है जब श्रुति, प्रेम को दिलासा दे रही होती है. वह प्रेम से कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द उसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और उसका बिजनेस चमक उठेगा. लेकिन तभी उन दोनों की नजर प्रेरणा पर पड़ती है, जो उस वक्त अनुपमा से बात कर रही होती है. श्रुति फौरन प्रेरणा पर बरस पड़ती है और उस पर सीधे तौर पर गद्दारी का इल्जाम लगा देती है. श्रुति का कहना है कि प्रेरणा ने ही प्रेम के सारे बड़े क्लाइंट्स की जानकारी लीक करके अनुपमा तक पहुंचाई है.

प्रेम ने प्रेरणा को नौकरी से निकाला

जब प्रेम, प्रेरणा पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है, तो रोते हुए प्रेरणा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? इसी बीच राही, प्रेरणा को हिदायत देती है कि वह अनुपमा से दूर रहे. इस पर प्रेरणा करारा जवाब देते हुए कहती है कि वह राही जैसी नहीं है. अगर राही ने अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भी अनुपमा से बात करना बंद कर देगी. प्रेरणा की यह बात सुनकर प्रेम बिना सोचे-समझे प्रेरणा को नौकरी से निकाल देता है.

प्रेरणा ने दी जान

इसके बाद शो में जो होने वाला है, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. नौकरी से निकाले जाने और इस धोखे को प्रेरणा बर्दाश्त नहीं कर पाती है. वह अकेले में बैठकर एक सुसाइड नोट लिखती है और अपनी जान दे देती है. अपने इस आखिरी खत में प्रेरणा साफ-साफ लिखती है कि उसने कभी भी प्रेम को धोखा नहीं दिया और वह बेकसूर थी.

यह सुसाइड नोट किसी और के नहीं, बल्कि सीधे अनुपमा के हाथ लगता है, जिसे पढ़कर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. दूसरी तरफ, एक बड़े कंपटीशन में अनुपमा के हाथों प्रेम की बुरी तरह हार होती है. अनुपमा से बार-बार मात खाने और सरेआम बेइज्जती झेलने के बाद अब राही के तेवर भी पूरी तरह बदलने वाले हैं. वह अंदर ही अंदर अनुपमा से नफरत करने लगेगी और उसका रूप बेहद खतरनाक और विलेन जैसा हो जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.