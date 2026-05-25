google-preferred
  • Home
  • Anupama Spoiler: प्रेम की शर्मनाक हार के बाद राही का खतरनाक रूप, अनुपमा को बर्बाद करने के लिए चलेगी ...

Anupama Spoiler: प्रेम की शर्मनाक हार के बाद राही का खतरनाक रूप, अनुपमा को बर्बाद करने के लिए चलेगी खूनी चाल?

Anupama: स्टार प्लस के मशहूर शो 'अनुपमा' में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जो दर्शकों के होश उड़ा देगा. प्रेम के गलत इल्जामों और धोखे के कारण प्रेरणा ने सुसाइड कर लिया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 25, 2026 2:13 PM IST
bollywoodlife.com top news

अनुपमा को बर्बाद करेगी राही

स्टार प्लस का सबसे लंबा चलने वाला शो 'अनुपमा' में आजकल मेकर्स दर्शकों को रोकने के लिए कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का लगा रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसे देखकर दर्शकों का कलेजा कांप जाएगा. रिश्तों की कड़वाहट और गलतफहमियों की वजह से एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है.

प्रेरणा पर लगा झूठा आरोप

'अनुपमा' में ड्रामा तब शुरू होता है जब श्रुति, प्रेम को दिलासा दे रही होती है. वह प्रेम से कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द उसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और उसका बिजनेस चमक उठेगा. लेकिन तभी उन दोनों की नजर प्रेरणा पर पड़ती है, जो उस वक्त अनुपमा से बात कर रही होती है. श्रुति फौरन प्रेरणा पर बरस पड़ती है और उस पर सीधे तौर पर गद्दारी का इल्जाम लगा देती है. श्रुति का कहना है कि प्रेरणा ने ही प्रेम के सारे बड़े क्लाइंट्स की जानकारी लीक करके अनुपमा तक पहुंचाई है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anupama Spoiler: शाह परिवार के सामने अनुपमा की घोर बेइज्जती! प्रेम के बदले तेवर देख फैंस के उड़े होश

प्रेम ने प्रेरणा को नौकरी से निकाला

जब प्रेम, प्रेरणा पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है, तो रोते हुए प्रेरणा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? इसी बीच राही, प्रेरणा को हिदायत देती है कि वह अनुपमा से दूर रहे. इस पर प्रेरणा करारा जवाब देते हुए कहती है कि वह राही जैसी नहीं है. अगर राही ने अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भी अनुपमा से बात करना बंद कर देगी. प्रेरणा की यह बात सुनकर प्रेम बिना सोचे-समझे प्रेरणा को नौकरी से निकाल देता है.

प्रेरणा ने दी जान

इसके बाद शो में जो होने वाला है, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. नौकरी से निकाले जाने और इस धोखे को प्रेरणा बर्दाश्त नहीं कर पाती है. वह अकेले में बैठकर एक सुसाइड नोट लिखती है और अपनी जान दे देती है. अपने इस आखिरी खत में प्रेरणा साफ-साफ लिखती है कि उसने कभी भी प्रेम को धोखा नहीं दिया और वह बेकसूर थी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anupama: श्रुति ने अनुपमा के खिलाफ खेला गंदा खेल, क्या फिर से बिखरेगा अनु का बना-बनाया घर?

यह सुसाइड नोट किसी और के नहीं, बल्कि सीधे अनुपमा के हाथ लगता है, जिसे पढ़कर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. दूसरी तरफ, एक बड़े कंपटीशन में अनुपमा के हाथों प्रेम की बुरी तरह हार होती है. अनुपमा से बार-बार मात खाने और सरेआम बेइज्जती झेलने के बाद अब राही के तेवर भी पूरी तरह बदलने वाले हैं. वह अंदर ही अंदर अनुपमा से नफरत करने लगेगी और उसका रूप बेहद खतरनाक और विलेन जैसा हो जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anupama Spoiler: अब होगा कमबैक... पराग की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आएगा ये शख्स, कोठारी हाउस में होगी नोटों की बारिश

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Karuppu Box Office Collection Day 11: बॉक्स ऑफिस पर सूर्या-तृषा की 'Karuppu' का महाधमाका, अब तक इतनी हुई कमाई