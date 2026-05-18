Anupama Spoiler: शाह परिवार के सामने अनुपमा की घोर बेइज्जती! प्रेम के बदले तेवर देख फैंस के उड़े होश

Anupama: 'अनुपमा' में अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेम को करंट लगने से बचाती है. बाद में, प्रेम अपने नए कैफे के उद्घाटन पर अनुपमा को अंदर जाने से रोक देता है और सरेआम उसका अपमान करता है.

अनुपमा की हुई बेइज्जती

Anupama: स्टार प्लस का सबसे लंबा चलने वाला शो 'अनुपमा' इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मेकर्स कहानी में नए-नए ट्विस्ट और टर्न्स लाकर इसे टीवी पर टिकाए रखने में पूरी तरह कामयाब हैं. इस बार भी सीरियल में ऐसा ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो दर्शकों को हैरान कर देगा. कहानी की शुरुआत होती है प्रेरणा और अनुपमा की बातचीत से. प्रेरणा बेहद खुश होकर अनुपमा के पास आती है और कहती है, "अनुपमा जी, पिछले दिन तो कैफे में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी थी और हमें तगड़ा मुनाफा हुआ है! आप सच में कमाल हैं, जो अकेले दम पर इतनी बड़ी चीजें संभाल लेती हैं."

'अनुपमा' में देखेंगे कि प्रेरणा की बातें सुनकर अनुपमा मुस्कुराती तो है, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिक्र साफ नजर आती है. अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है, "प्रेरणा, उसे असली कामयाबी नहीं कह सकते. वो तो मदर्स डे था, इसलिए डिस्काउंट के चक्कर में लोग आ गए. असली परीक्षा तो आज है, जब बिना किसी खास मौके के ग्राहक यहां आएंगे. मुझे बस इसी बात की चिंता सता रही है." बातों-बातों में अनुपमा यह भी दुआ मांगती है कि प्रेम और राही भी अपनी जिंदगी में कामयाब हों.

घर में पूजा का माहौल

दूसरी तरफ, शाह परिवार में अलग ही माहौल चल रहा है. किंजल इस उलझन में है कि उसे परितोष के लिए व्रत रखना चाहिए या नहीं. तब राही बीच में आकर किंजल को समझाती है और परितोष के लिए उपवास रखने को कहती है. इसके बाद बा सबको व्रत की कथा सुनाती हैं और सभी औरतों से अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए प्रार्थना करने को कहती हैं. इस पूजा के दौरान राही मन ही मन प्रेम की खुशियों और उसकी सलामती के लिए दुआ मांगती है.

अनुपमा ने बचाई प्रेम की जान

कहानी में असली यू-टर्न तब आता है जब प्रेम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है. कैफे में काम करते वक्त प्रेम का ध्यान नहीं रहता और वह बिजली का तगड़ा झटका खाने ही वाला होता है. लेकिन ऐन वक्त पर वहां अनुपमा की एंट्री होती है. अनुपमा बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ती है और प्रेम को जोर से धक्का देकर बिजली के तारों से दूर कर देती है.

इस धक्के से प्रेम की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका रवैया देखकर सब दंग रह जाते हैं. प्रेम अपनी जान बचाने के लिए अनुपमा का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर भड़क जाता है. वह अनुपमा पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि उन्होंने उसे जानबूझकर धक्का दिया है. हालांकि, वहां खड़ा दिग्विजय तुरंत अनुपमा के सपोर्ट में आता है और प्रेम को सच बताता है.

प्रेम ने की बदतमीजी

आने वाले एपिसोड में दर्शकों को तगड़ा झटका लगने वाला है. प्रेम के बुलावे पर अनुपमा बड़े चाव से उसके कैफे के उद्घाटन में पहुंचती है. लेकिन जैसे ही अनुपमा कैफे के अंदर कदम रखने वाली होती है, प्रेम उसका रास्ता रोक देता है. प्रेम अनुपमा को अंदर जाने से मना करता है और उसे सबके सामने बुरी तरह जलील भी करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.