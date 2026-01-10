Anupama: अब आएगा मजा... एक नंबर की पतंगबाज निकलेगी अनुपमा, पराग की काटने वाली है नाक...

Anupama Serial: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) ने इस समय राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा (Anupama) की हालत खराब कर रखी है. अनुपमा के मेकर्स को डर सता रहा है कि कहीं नागिन 7 टीआरपी में नंबर वन न बनकर बैठ जाए. ऐसे में अनुपमा के मेकर्स ने कहानी को दिलचस्प बनाना शुरू कर दिया है. हाल ही में अनुपमा ने क्रिसमस का जश्न मनाया था. जिसके बाद अब अनुपमा प्रार्थना की गोद भराई करवा रही है. जल्द ही अनुपमा अपने परिवार के साथ मिलकर मकर संक्रांति का जश्न मनाने वाली है. कुछ समय पहले ही अनुपमा के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके इस बात की तरफ इशारा किया था. इसी बीच मकर संक्रांति के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों की मानें तो सीरियल अनुपमा में मकर संक्रांति के मौके पर भी हंगामा होने वाला है. अनुपमा लड़ाई होने के बाद भी कोठारी परिवार के साथ मकर संक्रांति का जश्न मनाएगी. अब अनुपमा कोठारी हाउस जाए और वहां पर झगड़ा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में खूब बवाल कटने वाला है.
पराग को पतंगबाजी में हराएगी अनुपमा?
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा पराग को पतंग उड़ाने के लिए चैलेंज करने वाली है. ऐसा होते ही पराग भी हाथ में मंजा और चरखी लेकर खड़ा हो जाएगा. अनुपमा भी हवा में अपनी पतंग उड़ाएगी. पराग को विनर बनाने के लिए वसुंधरा उसके साथ खड़ी होगी. वहीं अनुपमा का परिवार भी उसे सपोर्ट करने वाला है. अनुपमा जोश जोश में पर की पतंग काटने वाली है. अनुपमा ऐसा करके बहुत खुश होगी. वहीं पराग और वसुंधरा के मुंह बनने वाले हैं. इन दोनों को यकीन ही नहीं होगा कि अनुपमा जैसी औरत कोठारी परिवार को नीचा दिखा सकती है.
मनहूस साबित होने वाली है मकर संक्रांति?
सीरियल अनुपमा में पराग और अनुपमा के अलावा और भी लोग मस्ती करने वाले हैं. गौतम माही के साथ समय बिताएगा. वहीं राही और प्रेम को भी रोमांस करने का मौका मिलने वाला है. राही और प्रेम का प्यार देखकर माही को जलन होने वाली है. वहीं बा और बापूजी भी कमर संक्रांति के मौके पर धूप का मजा लेने वाले हैं. बापूजी भी अनुपमा के साथ पतंग उड़ाएंगे. वहीं अंश और प्रार्थना एक दूसरे पर प्यार लुटाने वाले हैं. कुल मिलाकर देखें तो मकर संक्रांति के मौके पर अनुपमा का परिवार एक होने वाला है.
