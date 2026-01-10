ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Anupama: अब आएगा मजा... एक नंबर की पतंगबाज निकलेगी अनुपमा, पराग की काटने वाली है नाक...

Anupama: अब आएगा मजा... एक नंबर की पतंगबाज निकलेगी अनुपमा, पराग की काटने वाली है नाक

Anupama Makar Sankranti celebration: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा अपने घर में मकर संक्रांति का जश्न मनाने वाली है. इस दौरान अनुपमा पराग के साथ पतंग उड़ाने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 10, 2026 3:00 PM IST

Anupama: अब आएगा मजा... एक नंबर की पतंगबाज निकलेगी अनुपमा, पराग की काटने वाली है नाक

Anupama Serial: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) ने इस समय राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा (Anupama) की हालत खराब कर रखी है. अनुपमा के मेकर्स को डर सता रहा है कि कहीं नागिन 7 टीआरपी में नंबर वन न बनकर बैठ जाए. ऐसे में अनुपमा के मेकर्स ने कहानी को दिलचस्प बनाना शुरू कर दिया है. हाल ही में अनुपमा ने क्रिसमस का जश्न मनाया था. जिसके बाद अब अनुपमा प्रार्थना की गोद भराई करवा रही है. जल्द ही अनुपमा अपने परिवार के साथ मिलकर मकर संक्रांति का जश्न मनाने वाली है. कुछ समय पहले ही अनुपमा के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर करके इस बात की तरफ इशारा किया था. इसी बीच मकर संक्रांति के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों की मानें तो सीरियल अनुपमा में मकर संक्रांति के मौके पर भी हंगामा होने वाला है. अनुपमा लड़ाई होने के बाद भी कोठारी परिवार के साथ मकर संक्रांति का जश्न मनाएगी. अब अनुपमा कोठारी हाउस जाए और वहां पर झगड़ा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में खूब बवाल कटने वाला है.

Also Read
Anupama 9 Maha Twists: प्रार्थना के बेबी शॉवर को जंग का मैदान बनाएगी वसुंधरा, पराग और अनुपमा के बीच खींचेगी तलवार

पराग को पतंगबाजी में हराएगी अनुपमा?

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा पराग को पतंग उड़ाने के लिए चैलेंज करने वाली है. ऐसा होते ही पराग भी हाथ में मंजा और चरखी लेकर खड़ा हो जाएगा. अनुपमा भी हवा में अपनी पतंग उड़ाएगी. पराग को विनर बनाने के लिए वसुंधरा उसके साथ खड़ी होगी. वहीं अनुपमा का परिवार भी उसे सपोर्ट करने वाला है. अनुपमा जोश जोश में पर की पतंग काटने वाली है. अनुपमा ऐसा करके बहुत खुश होगी. वहीं पराग और वसुंधरा के मुंह बनने वाले हैं. इन दोनों को यकीन ही नहीं होगा कि अनुपमा जैसी औरत कोठारी परिवार को नीचा दिखा सकती है.

Also Read
ISPL में Amitabh Bachchan से टकराई TV की अनुपमा, Sachin Tendulkar से सीखा क्रिकेट

TRENDING NOW

मनहूस साबित होने वाली है मकर संक्रांति?

सीरियल अनुपमा में पराग और अनुपमा के अलावा और भी लोग मस्ती करने वाले हैं. गौतम माही के साथ समय बिताएगा. वहीं राही और प्रेम को भी रोमांस करने का मौका मिलने वाला है. राही और प्रेम का प्यार देखकर माही को जलन होने वाली है. वहीं बा और बापूजी भी कमर संक्रांति के मौके पर धूप का मजा लेने वाले हैं. बापूजी भी अनुपमा के साथ पतंग उड़ाएंगे. वहीं अंश और प्रार्थना एक दूसरे पर प्यार लुटाने वाले हैं. कुल मिलाकर देखें तो मकर संक्रांति के मौके पर अनुपमा का परिवार एक होने वाला है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Anupama Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News