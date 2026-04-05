Anupama: सिविल सर्वेंट की जगह कैसे एक्टर बन गईं 'अनुपमा' की लाडली, Spreha Chatterjee ने खोली पोल Exclusive

Anupama Spreha Chatterjee reacts On Acting Journey: हाल ही में अनुपमा स्टार स्प्रेहा चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. स्प्रेहा चटर्जी का बयान सुनकर अनुपमा को भी सदमा लग जाएगा.

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का शो अनुपमा इस समय टीआरप में धमाल मचा रहा है. शो में नजर आ रहे सितारों फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम माही यानी स्प्रेहा चटर्जी (Spreha Chatterjee) का भी आता है. हाल ही में माही को पता चला है कि उसका पति गौतम उसे धोखा दे रहा है. सच सामने आते ही माही अचानक ही बदल गई है.अब माही को केवल अपने करियर पर ही फोकस करना है. असल जिंदगी में भी माही अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर रहती हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत माही यानी स्प्रेहा चटर्जी का लेटेस्ट बयान है. हाल ही में स्प्रेहा चटर्जी ने खुलासा किया है कि वो कैसे एक्टर बन गईं. अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में बात करते हुए स्प्रेहा चटर्जी ने कहा, डांस और एक्टिंग करना मुझे बचपन से पसंद है. मैंने बहुत पहले से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी. मैंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि बड़े होकर एक्टर बना है. मैंने स्कूल के दिनों में बहुत से डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है. स्टेज पर परफॉर्म करना मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रह चुका है. एक्टिंग को बेहतर बनाने के लिए मैंने थिएटर में काम किया है. हालांकि मैं एक्टिंग को अपना पहला करियर नहीं बनाना चाहती थी.

स्प्रेहा चटर्जी ने किया बड़ा खुलासा

स्प्रेहा चटर्जी ने बताया, एक समय था जब मैं यूपीएसी के बारे में सोच रही थी. मुंबई में आकर अपना करियर बनाना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था. हम सब ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मुंबई में पैर जमाने कितने मुश्किल हैं.पता नहीं कितने लोग अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आते हैं. इस मामले में लोगों का लक भी बराबरी का साथ देता है. मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छी थी. यही वजह है जो मैंने सिविल सर्विस की भी तैयारी की. मेरे माता-पिता ने इस दौरान मेरे बहुत साथ दिया. मेर पिता तैयारी के लिए अक्सर घर पर किताबें लाया करते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ औस मंजूर था.

जब स्प्रेहा चटर्जी की होने लगी कमाई

आगे स्प्रेहा चटर्जी ने कहा, चीजें उस समय बदलने लगीं जब मुझे इंस्टाग्राम से कमाई मिलने लगी. मैंने एक्टिंग में जाने का फैसला किया. शायद यही मेरा असली सपना था. साल 2014 में मैं अपनी मां के साथ मुंबई आ गई. फरवरी में ही मुझे काम भी मिल गया. मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में एक्टर बनना ही लिखा था. इस दौरान मेरी मां ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो मेरे साथ लगातार खड़ी थी. वो मुझे अक्सर गाइड करती थीं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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