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Chudail Chali Sasural: अप्सरा नहीं बल्कि चुड़ैल को ब्याहकर घर लाएगा Anupama का दामाद, ससुराल में शुरू होगा कलह

Chudail Chali Sasural Promo: खबर है कि अनुपमा का दामाद जल्द ही एक चुड़ैल के साथ शादी करने वाला है. अब हम आपको बताएंगे कि यहां पर हम अनुपमा के कौन से दामाद के बारे में बात कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 2:35 PM IST
Chudail Chali Sasural: अप्सरा नहीं बल्कि चुड़ैल को ब्याहकर घर लाएगा Anupama का दामाद, ससुराल में शुरू होगा कलह

Chudail Chali Sasural: अप्सरा नहीं बल्कि चुड़ैल को ब्याहकर घर लाएगा Anupama का दामाद,

Chudail Chali Sasural Promo: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) सालों बीत जाने के बाद भी धमाल मचा रहा है. हालांकि समय के साथ शो की कहानी और किरदारों में बदलाव देखने को मिले हैं. इसी बीच अनुपमा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपमा का दामाद चुड़ैल के साथ शादी करने वाला है. अब आप सोचेंगे कि हम यहां पर राजा या प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं. यहां हम बात कर रहे हैं अनुपमा के पुराने दामाद अधिक की, जो कि पाखी का पति हुआ करता था. खबरों की मानें तो सब टीवी पर अधिक मेहता एक नया टीवी शो लेकर आ रहे हैं. इस टीवी शो में अधिक मेहता टीवी अदाकारा हिबा नवाब के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं.

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कैसा होने वाला है हिबा नवाब का नया शो

सब टीवी के इस शो का नाम 'चुड़ैल चली ससुराल' रखा गया है. सब टीवी का ये शो आपको बहुत हंसाने वाला है. इस बात का सबूत 'चुड़ैल चली ससुराल' का फर्स्ट प्रोमो है. 'चुड़ैल चली ससुराल' के प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे चुड़ैल अपनी शादी की तैयारी कर रही होगी. चुड़ैल की मां उसे चेतावनी देती है कि एक आदमी के साथ शादी करके वो तबाह हो जाएगी. ये बात सुनकर चुड़ैल बताती है कि आज का जमाना कैसे बदल रहा है. बदले में चुड़ैल की मां उसे अपनी हरकतों से डराने की कोशिश करती है. 'चुड़ैल चली ससुराल' में हिबा नवाब फैसला कर चुकी हैं कि वो हर हालत में शादी तो करके ही रहेंगी.

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चुड़ैल के प्यार में पागल हुए अधिक मेहता

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जहां एक तरफ चुड़ैल अपनी शादी की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ अधिक मेहता भी शादी के ख्वाब सजा रहे हैं. शादी से पहले तो अधिक मेहता हिबा को अप्सरा बता रहे हैं. अधिक मेहता को अब तक नहीं पता है कि वो एक गलत लड़की के साथ शादी करने वाले हैं. आगे चलकर अधिक मेहता को इस शादी से पछताना ही होगा. 'चुड़ैल चली ससुराल' के प्रोमो में अधिक मेहता की बेताबी देखकर ही आपको हंसी आ जाएगी. 'चुड़ैल चली ससुराल' के प्रोमो इतना मजेदार है कि लोग इस शो के ऑनएयर होने का इंतजार कर रहे हैं. अभी तक 'चुड़ैल चली ससुराल' की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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