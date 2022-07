Paras Kalnawat react on being terminated From Anupama: टीवी सीरियल 'अनुपमा' (Anupama) के फैंस के बीच इस समय खलबली मची हुई है। खबर है कि टीवी एक्टर पारस कलनावत (Paras Kalnavat) को अचानक ही सीरियल अनुपमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये खबर फैंस हजम नहीं कर पा रहे हैं। खबर है कि पारस कलनावत जल्द ही झलक दिखला जा 10 का हिस्सा बनने वाले हैं। इस फैसले से नाराज होकर मेकर्स ने ये कदम उठाया है। इस बात की पुष्टि खुद राजन शाही ने की है। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। इसी बीच पारस कलनावत ने भी सीरियल अनुपमा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। Also Read - तो यह है अनुपमा का नया समर शाह? 7 तस्वीरों में देखें रूपाली गांगुली के नए ऑनस्क्रीन बेटे की झलक

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पारस कलनावत ने बताया है कि वो किस वजह से सीरियल 'अनुपमा' को छोड़ रहे हैं। पारस कलनावत ने कहा, 'मैं झलक दिखला जा 10 को लेकर काफी उत्साहित हूं। वैसे सच बात तो ये है कि मैंने अब तक भी मैं झलक दिखला जा 10 का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। उससे पहले ही ये खबर मीडिया तक पहुंच गई।' Also Read - Anupama में पारस कलनावत को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट हैं TV के ये 7 हैंडसम हंक, आप भी जताएंगे सहमति

पारस कलनावत को है इस बात का अफसोस

आगे पारस कलनावत ने कहा, 'मेकर्स को लग रहा है कि मैंने उनके कोई बात छिपाई है। जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं मेकर्स को जरूर बताता। मैं उनका प्वॉइंट भी समझता हूं। मुझे शायद पहले ही मेकर्स से बात कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद मुझे मैं झलक दिखला जा 10 के बारे में सोचना चाहिए था।'

Advertisement

पारस कलनावत ने गिनवाई अपने किरदार में खामिया

पारस कलनावत ने तो अपने किरदार में भी खामिया गिना दी हैं। पारस कलनावत ने कहा, 'बीते एक साल से मेरे किरदार में करने के लिए कुछ खास नहीं था। शो में नए नए किरदार आ रहे हैं। अब शो में एक और परिवार दिखाया जा रहा है। जहां पर समर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे काफी समय पहले ही समझ आ गया था कि अब मेरा किरदार जल्द ही खत्म होने वाला है।' Also Read - Anupama: पारस कलनावत का पत्ता कटते ही बौखलाए फैंस, कहा- 'अब गिरेगी अनुपमा की TRP'

देखें पारस कलनावत की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by PARAS BHUSHAN KALNAWAT (@paras_kalnawat)

View this post on Instagram A post shared by PARAS BHUSHAN KALNAWAT (@paras_kalnawat)

पारस कलनावत ने दावा किया, 'मैं किसी एक किरदार में फंस कर नहीं रहना चाहता। मैं अपने करियर की ग्रोथ देख रहा हूं। मेकर्स मेरे ट्रैक को सुधारना ही नहीं चाहते थे।'