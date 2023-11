Sudhanshu Pandey Take A Break From Anupamaa: टीवी सीरियल 'अनुपमा' ने कई कलाकारों को रातों-रात स्टार बनाया है। इस सीरियल में रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी नजर आ रही है। दोनों अनुज और अनुपमा के रोल में छाए हुए हैं। इस सीरियल में फैंस को वनराज शाह का किरदार भी काफी पसंद आया है, जिसे सुधांशु पांडे निभा रहे हैं। सुधांशु पांडे का कैरेक्टर मेकर्स समय के साथ बदलते रहते हैं। सीरियल में कभी वनराज शाह अच्छा हो जाता है, तो भी वह विलेन भी बन जाता है, लेकिन अब सुधांशु पांडे सीरियल में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शो का ब्रेक लिया है। अब सुधांशु पांडे ने इसकी वजह बताई है। Also Read - Anupamaa 18 November Twist: परिवार को दुख की घड़ी में छोड़ जाएंगे तोषू-किंजल, टूटकर बिघर जाएगी अनुपमा

सुधांशु पांडे ने लिया शो से ब्रेक

दरअसल, टीवी सीरियल अनुपमा में दिखाया गया है कि वनराज शाह खुद को ठीक करने के लिए मेडिटेशन सेंटर गया हुआ है। इस सीन के बाद से ही सुधांशु पांडे सीरियल में नजर नहीं आए हैं, जिसकी वजह अब अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताई है। सुधांशु पांडे वेकेशन पर हैं। वह अपनी पत्नी के साथ दुबई गए हैं। सुधांशु पांडे ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताया कि वह इन दिनों दुबई में हैं और इसी वजह से अनुपमा में अभी वनराज शाह को दिखाया नहीं जा रहा है। उसमें दिखाया गया है कि वनराज रीहेब के लिए गया है और हॉलीवुड भी एक तरह का रीहेब ही है। इस दौरान सुधांशु पांडे ने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीने एक्टर के लिए काफी भारी रहे। शो में समर की मौत वाला सीन आसान नहीं था।

डेथ सीन से इमोशन स्ट्रेस में गए सुधांशु पांडे

सुधांशु पांडे ने इंस्टाग्राम पर यह भी बताया कि समर की डेथ का सीन काफी लंबा चला, जिस वजह से उसका असर हम लोगों पर भी हुआ। हमें पता ही नहीं चला कि हम लोग कब इमोशनल स्ट्रेस में चले गए। सुधांशु पांडे के इस वीडियो से साफ है कि उन्होंने शो से ब्रेक लिया है। वह शो में जल्द ही लौट सकते हैं, जिसके बाद वनराज शाह अनुपमा में तहलका मचाएंगे।

क्या अनुपमा से कई कलाकार होंगे गायब

बता दें कि अनुपमा की कहानी में आगे आने वाले दिनों में कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जिस वजह से माना जा रहा है कि सीरियल से कई कलाकारों का पत्ता कटने वाला है। दावा है कि सीरियल में जल्द ही निधि शाह, विराज कपूर, आशीष मेहरोत्रा समेत कुछ कलाकारों का पत्ता कट सकता है। हालांकि, अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है।