Anupama Promo: मकर संक्रांति आते ही अभिरा के घर पहुंची अनुपमा, वीडियो देखकर लोटेंगे कोठारी परिवार के सीने पर सांप

Anupama Serial: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) ने आते ही टीआरपी लिस्ट पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. यही वजह है जो अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीम के होश उड़ गए हैं. दोनों ही शोज के मेकर्स रेटिंग को लेकर परेशान हैं. वहीं नागिन इस समय धमाल मचा रही है. अब मेकर्स को समझ आ गया है कि जल्द ही कुछ नहीं किया तो नागिन उसको बर्बाद कर देगी. यही वजह है जो राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने भी ठान ली है. दावा किया जा रहा है कि टीआरपी बटोरने के चक्कर में राजन शाही एक बार फिर से अनुपमा और अभिरा का मिलन करवाने वाले हैं. इस मकर संक्रांति के मौके पर अनुपमा और अभिरा धमाल मचाने वाली हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात का सबूत तो अनुपमा और अभिरा का लेटेस्ट प्रोमो है. अनुपमा और अभिरा के प्रोमो में अपनी पतंग को तैयार करती नजर आ रही हैं. पहले तो अनुपमा और अभिरा आपस में बात करती दिखीं. जिसके बाद अनुपमा और अभिरा ने फैंस को एक संदेश दिया.
क्या डर गए हैं राजन शाही?
अनुपमा और अभिरा ने फैंस को बताया है कि वो मिलकर मकर संक्रांति के मौके पर कैसे जश्न मनाने वाली हैं. अब अनुपमा और अभिरा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को लग रहा है कि इस मकर संक्रांति के मौके पर अनुपमा और अभिरा की कहानी में कुछ तो बड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा में जिस तरह से अनुपमा और अभिरा को मिलवाया जा रहा है इसे देखकर फैंस भी चौंक गए हैं. फैंस का कहना है कि गिरती टीआरपी की वजह से राजन शाही ने इतना बड़ा फैसला किया है. बीते कुछ समय से सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाल अच्छे नहीं हैं.
#Anupamaa #yrkkh
Upcoming Sankranti special episodes promo ✨️ ❤️ ? #RupaliGanguly @TheRupali #SamridhiiShukla pic.twitter.com/rc6lF5PiiI
— Manisha~Rupali is Precious❤️? (@Rupali_Fan4ever) January 9, 2026
पहले भी दिख चुकी है अनुपमा और अभिरा की जोड़ी
ये पहली बार नहीं है जब अनुपमा और अभिरा इस तरह से कोई त्योहार मनाने के लिए साथ आई हैं. इससे पहले भी अनुपमा और अभिरा को साथ देखा जा चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुपमा तो अभिरा की मां और दादी के साथ भी त्योहार मना चुकी है. सालों पहले अनुपमा ने नायरा के साथ खुशियां बाटी थीं.जिसके बाद अक्षरा को भी अनुपमा से मिलना का मौका मिला. वहीं एक अनुपमा है जिसकी उम्र बढ़ने को ही तैयार नहीं है, अनुपमा आज भी उतनी ही हसीन और जवान है.
