Anupama Twist: बिजनेस के चक्कर में प्रेम ने पार की सारी हदें, भड़की राही, अनुपमा को लगेगा झटका?

Anupama Twist: सीरियल 'अनुपमा' में एक बार फिर अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा है. जहां अनुपमा पर अपनी ही रेसिपी चुराने का घटिया आरोप लगा है, वहीं प्रेम ने कॉम्पिटिशन का फॉर्म चुराकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

अनुपमा को लगेगा झटका

स्टार प्लस का सबसे चर्चित शो 'अनुपमा' की कहानी में मेकर्स कहानी में नए-नए ट्विस्ट और टर्न लाकर इसे दिलचस्प बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और रिश्तों का टकराव देखने को मिलने वाला है. कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अनुपमा पर एक बेहद घटिया आरोप लगाया जाता है. घर के लोग अनुपमा पर ही उनकी खुद की रेसिपी चोरी करने का इल्जाम मढ़ देते हैं. यह सुनकर अनुपमा के सब्र का बांध टूट जाता है. वह गुस्से में उन लोगों से पूछती है कि क्या उनका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है जो वो उस पर ऐसा बेतुका आरोप लगा रहे हैं?

लीला का फूटा गुस्सा

‘अनुपमा’ में हमने देखा कि अनुपमा उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी इन हरकतों को तुरंत बंद करें. इस बीच, जब राही और प्रेम अपनी गलतियों के लिए प्रेरणा से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, तो श्रुति बीच में आकर उन्हें रोक देती है और माफी मांगने से मना कर देती है. दूसरी तरफ लीला जब दिग्विजय और अनुपमा को एक-दूसरे के करीब देखती हैं, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. लीला को डर है कि अनुपमा की इन हरकतों की वजह से समाज एक बार फिर उनके पूरे परिवार का मजाक उड़ाएगा.

श्रुति का बिजनेस माइंड

इधर, श्रुति घर के काम और खर्चों को लेकर राही और प्रेम को एक नया ज्ञान देती है. वह उनसे कहती है कि उन्हें रोज-रोज सामान खरीदने के लिए बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बजाय, उन्हें सारा सामान एक साथ थोक में खरीदकर फ्रीजर में रख देना चाहिए. तब राही कहती है कि प्रेरणा तो हमेशा ताजा सामान रोज लाती थी.

श्रुति उन्हें समझाती है कि अगर पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा बिजनेस माइंड से सोचना होगा. वह प्रेम से कहती है कि वह बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी पर ध्यान दे. तभी प्रेम के मुंह से निकलता है कि अनुपमा इस कॉम्पिटिशन में शामिल नहीं हो पाएगी. प्रेम की यह बात सुनकर राही को उस पर गहरा शक होने लगता है कि आखिर प्रेम के दिमाग में क्या चल रहा है.

प्रेम ने कबूल की चोरी

आने वाले एपिसोड में यह सस्पेंस पूरी तरह खुल जाएगा. प्रेम खुद राही के सामने यह बात कबूल करेगा कि उसने कॉम्पिटिशन का एप्लीकेशन फॉर्म चुराया है. हद तो तब हो जाती है जब प्रेम अपनी इस चोरी को सही ठहराने की कोशिश करता है. प्रेम के मुंह से अनुपमा का नाम सुनकर राही का गुस्सा भड़क जाता है और वह उस पर बुरी तरह बरस पड़ती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.