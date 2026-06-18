Anupama Twist: अनुपमा की जिंदगी में अनुज की कमी को भरेगा दिग्विजय? अनु को दिया खास तोहफा

Anupama Twist: 'अनुपमा' सीरियल में अनुज की तरह अब दिग्विजय ने अनुपमा का हाथ थामा है और उसका अपना घर बसाने का सपना पूरा करने की कसम खाई है.

अनुज की कमी को भरेगा दिग्विजय?

अनुपमा की जिंदगी में दुखों के काले बादल हटने वाले हैं और रौशनी की एक नई किरण दिखाई देने लगी है. तमाम मुसीबतों, धोखों और घरवालों के झूठे आरोपों को झेलने के बाद, अनुपमा के मन में अब एक नई चाहत जागी है. उसे अंदर से यह अहसास हो रहा है कि एक दिन उसका भी घर हो.

अनुपमा को मिला अनोखा तोहफा

अनुपमा को दिग्विजय एक बेहद खूबसूरत तोहफा देता है. दिग्विजय उसे एक चाबी का छल्ला गिफ्ट करता है, जिसका आकार एक छोटे से घर जैसा है. यह कीचेन देते हुए दिग्विजय अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि भले ही आज यह सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन एक दिन अनुपमा के हाथों में इस कीचेन से मैच करती हुई उसके असली घर की चाबी होगी.

इस प्यारे पल में अनुपमा भावुक हो जाती है और दिग्विजय के सामने अपने दिल के पुराने पन्ने खोलती है. वह अनुज कपाड़िया के साथ बिताए उन दिनों को याद करती है, जब शादी के बाद हर कोई उसे 'मिसेज कपाड़िया' कहकर बुलाता था. अनुपमा बताती है कि उस वक्त समाज से मिले मान-सम्मान और पहचान ने उसे कितना खुश कर दिया था. उसने दिग्विजय से कहा कि उसका सबसे बड़ा सपना यह है कि वह दूसरों के लिए अपने दम पर चेक साइन कर सके.

अनुपमा को कमजोर नहीं होने देगा दिग्विजय

अपने खुद के घर में एक खुशहाल जिंदगी बिताने के इस सपने ने अनुपमा को अंदर से बहुत ताकत दी है. वहीं दूसरी तरफ, अनुपमा की तकलीफों, उसके स्ट्रगल और हमेशा दूसरों के लिए किए गए त्याग को देखकर दिग्विजय का दिल पिघल गया है. दिग्विजय ने खुद से वादा किया है कि वह अनुपमा को जिंदगी के किसी भी मोड़ पर टूटने या कमजोर नहीं पड़ने देगा. वह ठीक उसी तरह अनुपमा की ढाल बनेगा, जैसे कभी अनुज सावी के लिए बना था. अनुपमा को उसकी बेटियों के करीब रखने और उसकी खुशियों को बचाने के लिए दिग्विजय हर हद पार करने को तैयार है.

कॉम्पटिशन में जीत की तरफ बढ़ रही अनुपमा

दिग्विजय के इस सपोर्ट ने अनुपमा के अंदर एक नया जोश भर दिया है. अब वह आने वाले कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है. अनुपमा ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बड़े और कदम उठाने का फैसला कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.