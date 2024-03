Anupama Twitter Reaction: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अमेरिका तक पहुंच गई है। इंडिया से निकलकर अनुपमा अमेरिका आ गई है, लेकिन उसकी किस्मत बिल्कुल भी नहीं बदली। पहले अनुपमा का सामना तोषू और अनुज, आध्या से होता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में वनराज अपनी बा के साथ पहुंच गया है, जिसने आते ही अनुपमा की नाक में दम करना शुरू कर दिया है। तोषू के घर में अनुपमा और वनराज पहली मुलाकात से ही बहस कर रहे हैं। वनराज अनुपमा को खूब ताने देता है, लेकिन अमेरिका में अनुपमा के जवाब सुनकर वनराज के होश जुड़ जाते हैं। सीरियल में अनुपमा का ये रूप देखकर फैंस खुश हैं। इस वजह से शो के इस ट्रैक की तारीफ हो रही है। हालांकि, कुछ फैंस अमेरिका में अनुपमा और वनराज का ड्रामा देखकर नाराज भी हैं। Also Read - Anupama Spoiler 7 March: अनुपमा का नया रूप देखकर दंग रह जाएंगे वनराज-बा, तोषू के घर में होगा नया तमाशा

अनुपमा निकालेगी वनराज की हेकड़ी

टीवी सीरियल अनुपमा (Anupama) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि तोषू के घर में अनुपमा के तेवर देखकर वनराज हैरान हो जाता है। अनुपमा घर में सबका ध्यान तो रखती है, लेकिन पहले जैसे सेवा नहीं करती। वह तोषू के घर में रात को हो रहे तमाशे को छोड़कर सोने चली जाती है। इतना ही नहीं, अनुपमा सुबह सुबह वनराज और बा के लिए नाश्ता भी नहीं बनाती। वह उन्हें सेंडविच खाने की नसीहत दे देती है। अनुपमा का नया रूप देखकर बा और वनराज के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फैंस खुश हैं कि अनुपमा वनराज को जवाब दे रही है। एक फैन ने लिखा, 'अनुपमा वनराज मजा ही आ गया। वो पार्ट जब अनुपमा उसे इग्नोर कर देती है। मुंह उतर जाता है उसका।' आइए आपको बाकी ट्विस्ट दिखाते हैं।

देखें ट्वीट

Some really fine acting today. Loved it babe. The restless moving.. shaking hands.. trying to stop the panic attack.. I can go on n on.. @TheRupali you are magnifique shine on bright. You gorgeous womaniya.. #Anupamaa — RupaliSheth (@rupali_sheth3) March 7, 2024

@TheRupali I can say this with full conviction that you are among a very few actors who actually ethereal even in emotional scenes. And the brilliant acting just adds to that beauty.. I will need new adjectives now.. you are that gorgeous maari annudi! #Anupamaa pic.twitter.com/EIpLCcx9K0 — RupaliSheth (@rupali_sheth3) March 7, 2024

The most relatable & best scene of today's ep✨

"Through the power of music, finding solace,strength & healing amidst the chaos of life is such a conventional way?"#RupaliGanguly was superb throughout scene??

Ps: one of the songs that I listen to at my stress time.#Anupamaa pic.twitter.com/xoTTnyQuFR — ? (@pranjali_11) March 7, 2024

The Panic Attack Scene Was Extraordinary Performance By @TheRupali Just Goosebumps ??#Anupamaa — Rubina My Love (@RubinaMyLove4) March 7, 2024

" Main Independent Hu Meri Aapni Jagha He "? DKP Please Anu Aapna Ek Ghar Bhi Lele I Know USA Set Bas Restaurant Hi He But India Aaye Tab Uska Khudka Ghar Le Wo Jo Uska Aapna Ho Na Kisi ki Mrs Na Kisi ne Naam Pe Kiya Huva? Uska Khudka Khudki Kamai Se? @TheRupali#Anupamaa — Rubina My Love (@RubinaMyLove4) March 7, 2024

अनुपमा में जल्द आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा में नया ट्विस्ट आने वाला है। कुछ समय पहले ही शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नया धमाका दिखाया गया है। शो में तोषू अनुज के इवेंट में चोरी कर लेता है, लेकिन सारा आरोप अनुपमा पर लग जाता है जिसके बाद अनुपमा तोषू को सबक सिखाएगा। अनुपमा अपने बेटे तोषू को जेल पहुंचा देगी। इस वजह से शो में काफी सारा तमाशा होगा।