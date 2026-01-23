Anupama Upcoming Twists: रजनी की नेतागिरी निकालेगी अनुपमा, हाथ लगेगा बड़ा हथियार...

Anupama TV Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) के खेमे में इस समय खलबली मची हुई है. अनुपमा को नागिन 7 और क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने पछाड़ दिया है. इन दोनों शोज ने मिलकर अनुपमा की हालत खराब कर दी है. इससे पता चलता है कि अनुपमा में चॉल की कहानी चलाकर मेकर्स ने गलती कर दी है. सीरियल अनुपमा की कहानी से फैंस बोर होने लगे हैं. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि रजनी ने पराग को भी धोखा दिया है. पराग अनुपमा के सामने खुलासा किया है कि रजनी ने उसे अंधेरे में रखकर ये सारे काम किए हैं. वहीं रजनी अनुपमा को सबक सिखाने का फैसला करती है. इसी बीच परी अनुपमा से बात करती है. परी अनुपमा को कहती है कि उसे सोशल मीडिया के जरिए रजनी की पोल खोल देनी चाहिए. सोशल मीडिया पर रजनी की इमेज खराब करने के लिए अनुपमा एक बड़ा कदम उठाने वाली है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है.
रजनी की इमेज खराब करेगी अनुपमा
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपने परिवार के साथ मिलकर रजनी के खिलाफ मोर्चा खोल देगी. अनुपमा की वजह से रजनी की इमेज खराब होने वाली है. ये बात जानते ही रजनी बौखला जाएगी. अनुपमा रजनी की दुखती रग पर हाथ रखने वाली है. ऐसे में रजनी अनुपमा के हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी. रजनी अनुपमा की जान भी लेने की कोशिश करने वाली है. हालांकि रजनी ऐसा कर नहीं पाएगी.
नीलाम होगा कोठारी हाउस
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में पराग की भी हालत खराब होने वाली है. पराग अनुपमा के साथ साथ उसकी चॉल को भी बचाने की कोशिश करेगा. ऐसा करके पराग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है. रुपए डूबने की वजह से पराग का घर नीलाम होने की कागार पर पहुंच जाएगा. ये बात जानकर वसुंधरा को सदमा लगने वाला है. वसुंधरा को यकीन ही नहीं होगा कि वो अपने आशियाने को खो रही है. ऐसे में वसुंधरा पराग को खूब कोसने वाली है. दूसरी तरफ प्रेरणा अपनी मां के लिए सिरदर्द बनने वाली है. अनुपमा को बचाने के लिए प्रेरणा एक नया खेल खेलेगी. प्रेरणा चोरी से अपने ही घर में घुसने वाली है. प्रेरणा मौका मिलते ही रजनी के कमरे से एओसी चुरा लेगी. वहीं अनुपमा भी रजनी को सबक सिखाने के लिए कोर्ट जाने वाली है.
