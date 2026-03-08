Anupama: 'अनुपमा तो बेचेगी ढोकला-थेपला...' ऐसा होगा सचिन त्यागी का किरदार, अनुज के फैंस को लगने वाला है तगड़ा सदमा

Sachin Tyagi reacts on working in Anupama: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में टीवी एक्टर सचिन त्याग एंट्री करने वाले हैं. आने से पहले उन्होंने शो को लेकर बड़ा दावा किया है जिसे सुनकर अनुपमा के फैंस चौंक जाएंगे.

Anupama aka Rupali Ganguly Dhurandhar Video: टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) का रिव्यू दिया था. इसी बीच रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की रेटिंग गिर गई. अब खबर आ रही है कि टीवी एक्टर सचिन त्यागी, राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में धमाल मचाने वाले हैं. इसी बीच अनुपमा के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक और नया प्रोमो शेयर कर दिया है. इस प्रोमो में अनुपमा गोवा के बीच किनारे थेपला, ढोलका फाफड़ा बेचती नजर आ रही है. अनुपमा के इस प्रोमो ने साफ कर दिया है कि शो में सचिन त्यागी अहम किरदार निभाने वाले हैं.

सचिन त्यागी ने तोड़ी चुप्पी

प्रोमो में सचिन त्यागी अनुपमा को पैर जमाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं. इसी बीच सचिन त्यागी ने खुलासा कर दिया है कि सीरियल अनुपमा में उनका क्या किरदार होने वाला है. सचिन त्यागी ने पहली बार राजन शाही के शो और अपने किरदार के बारे में बात की है. रुपाली गांगुली के शो के बारे में बात करते हुए सचिन त्यागी ने कहा, अनुपमा जैसे शो में काम करना मेरे लिए शान की बात है. मैं DKP प्रोडक्शन हाउस के साथ 2014 से काम क रहा हूं. ऐसे में शो के सेट पर आना मेरे लिए नया नहीं है. ये मेरे घर की तरह ही है. राजन शाही ने अनुपमा के हर किरदार को बड़े ही प्यार से पिरोया है. वो अपने शो के किरदारों से प्यार करते हैं.

अपने किरदार को लेकर ये क्या बोल गए सचिन त्यागी

राजन शाही के साथ काम करते हुए 12 साल हो गए हैं. ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा. अनुपमा में मेरे लिए काम करना एक नया चैप्टर लिखने जैसा है. अनुपमा के फैंस को मेरा किरदार पसंद आएगा. मेरा करिदार बहुत जटिल है, उसमें बहुत सी लेयर्स हैं. मैं अभी किरदार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मैं बस इतना बोल सकता हूं कि लोगों पर मेरे किरदार का असर तो पड़ेगा. सचिन त्यागी ने ये बयान देकर एक बाचत तो साफ कर दी है कि सीरियल अनुपमा में बहुत कुछ होने को है, जिसके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता. गोवा में जाकर अनुपमा ने ये बात साफ कर दी है. गोवा में तो गुजराती अनुपमा का लुक ही पूरी तरह से बदल गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more