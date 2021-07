Anupamaa के फैंस के लिए खुशखबरी, अब इस चैनल पर भी टेलीकास्ट होगा Rupali Ganguly का सुपरहिट शो

Anupamaa Will Air on Star Ustav: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) लोकप्रिय चैनल स्टारप्लस पर प्रसारित हो रहा है। इस की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। बीते कई हफ्तों से शो टीआरपी लिस्ट में भी लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। मेकर्स ने 'अनुपमा' की जबरदस्त सफलता के बाद शो को स्टार उत्सव पर टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। ये शो 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। शो में अनुपमा यानी रूपाली गांगुली एक शादीशुदा महिला का किरदार निभाती दिखाई देंगी, जो अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखती है। Also Read - Anupamaa में होने वाली नई एंट्री पर प्रोड्यूसर Rajan Shahi ने लगाई मुहर, नहीं होगी Sudhanshu Pandey की छुट्टी

शो में लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली कहती हैं, 'अनुपमा ने लोगों में दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हमें खुशी है कि यह शो स्टार परिवार के स्टार उत्सव चैनल पर प्रसारित होने जा रहा है। इससे हमें ही फायदा होने वाला है और हम फिर एक बार दर्शकों से जुड़ पाएंगे। ये शो भारत के सभी कोनों में बड़ी ऑडियंस प्राप्त करने में कामयाब रहेगा। यह शो उन सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने परिवार की खातिर दिन-ब-दिन अपने सपनों और आकांक्षाओं का बलिदान दिया है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि सबसे बुरे समय में भी आशा और दृढ़ता आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करेगी। हमें उम्मीद है कि हम अपने दर्शकों को एंटरटेन करते रहेंगे और उन्हें इस शो के माध्यम से टीवी स्क्रीन से जोड़े रखेंगे।'

'अनुपमा' में रूपाली गांगुली (अनुपमा की भूमिका), सुधांशु पांडे (वनराज शाह की भूमिका), मदालसा शर्मा (काव्या की भूमिका), मुस्कान बामने (पाखी शाह की भूमिका), पारस कलनावत (समर शाह की भूमिका) और आशीष मेहरोत्रा (परितोष शाह की भूमिका), अल्पना बुच (बा उर्फ ​​​​लीला शाह की भूमिका) और अरविंद वैद्य (बापू जी उर्फ ​​​​हसमुख शाह की भूमिका) जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे। इस शो को राजन शाही प्रोड्यूसर कर रहे हैं। Also Read - काफी कंट्रोवर्सियल हैं Anupamaa के ‘वनराज’, Sudhanshu Pandey से जुड़े हैं ये 5 विवाद