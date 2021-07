Anupamaa में होगी Apurva Agnihotri की वापसी? वनराज की एक्स वाइफ को करेगा प्रपोज

Apurva Agnihotri to re-enter in Rupali Ganguly and Sudhanshu Pandey's show Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है। वनराज अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो चुका है लेकिन राखी दवे (Tassnim Sheikh) उसके कैफे को बंद कराने की कसम खा चुकी है। अनुपमा भी अब वनराज को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। वनराज को हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ झटका ही मिल रहा है। इस बीच खबरें आ रही है मेकर्स एक बार फिर से इस शो में अपूर्व अग्निहोत्री (Apurva Agnihotri) की एंट्री करवा सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अपूर्व अग्निहोत्री की इस शो से विदाई हुई है। अपूर्ण ने रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के इस शो में डॉक्टर अद्वैत की भूमिका अदा की थी। Also Read - Anupamaa में नहीं होगी Apurva Agnihotri की वापसी, अफवाहों पर प्रोडक्शन ने तोड़ी चुप्पी (Exclusive)

अपूर्व का ये रोल महज कैमियो था लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों के मुताबिक उनके किरदार को नए ट्विस्ट के साथ फिर से अनुपमा में लाया जाएगा। खबरों की मानें तो डॉक्टर अद्वैत की जिंदगी से जुड़े कुछ राज है जो आने वाले दिनों में खुलने वाले हैं। साथ ही ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब वो अनुपमा (Anupama) को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और जल्द ही उसे प्रपोज भी करेगा।

अगर वाकई में ऐसा होता है तो अपूर्व अग्निहोत्री के फैंस के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती है। जब अनुपमा में अपूर्व अग्निहोत्री का रोल खत्म आ था तो लोगों ने मेकर्स से गुजारिश की थी कि उनके किरदार की वापसी करवाई जाए। Also Read - Anupamaa में आज रात होगी Sunita Rai की एंट्री, कहानी में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

अनुपमा में आने वाला है ये ट्विस्ट

आने वाले दिनों में काव्या अनुपमा और वनराज के बीच गलतफहमियां पैदा करने में सफल हो जाएगा। वनराज को लगने लगेगा कि अनुपमा हर काम सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए ही करती है। फिलहाल तो कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप अनुपमा में अपूर्ण अग्निहोत्री को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? साथ ही ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ। Also Read - इन 9 टीवी शोज में मेकर्स ने कराई 2-2 विलेन की एंट्री, लपककर आई TRP