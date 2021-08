Gaurav Khanna to enter as Anuj Kapadia in Rupali Ganguly's show Anupamaa: स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा (Anupamaa) अपने नए-नए ट्विस्ट से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। इन दिनों सीरियल में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अनुपमा ने घरवालों को कर्ज से मुक्त कराने के लिए राखी दवे से हाथ मिला लिया है और अब मेकर्स सीरियल में धांसू एंट्री करवाने वाले हैं। बीते दिनों खबरें आ रही थी कि अनुपमा के मेकर्स ने नए रोल के लिए रोनित रॉय, राम कपूर और शरद केलकर जैसे कलाकारों को अप्रोच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल अनुपमा में जाने-माने कलाकार गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: वनराज से बदला लेगी अनुपमा, घर छोड़ने को मजबूर होगी काव्या?

अनुपमा से पहले गौरव खन्ना ने सीरियल 'ये प्यार ना होगा कम' में लीड रोल अदा किया था। इस शो में गौरव के अपोजिट यामी गौतम ने काम किया था। इसके अलावा गौरव खन्ना ने 'चंद्रगुप्ता मौर्या', 'लाल इश्क' और 'चंद्र नंदिनी' जैसे शोज में काम किया है।

बात की जाए अनुपमा की तो गौरव खन्ना इस शो में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले हैं। अनुज कपाड़िया अनुपमा के कॉलेज का दोस्त होगा जोकि बुरे हालात में उसकी हरसंभव मदद करेगा। गौरव खन्ना जल्द ही अनुपमा की स्टारकास्ट को ज्वॉइन करेंगे। मेकर्स इस समय इस किरदार से जुड़े कई प्रोमो रिलीज भी कर चुके हैं।

कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

आने वाले दिनों में अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। गौरव खन्ना की एंट्री के बाद वनराज इनसिक्योर फील करेगा। अनुज और अनुपमा को एक साथ देखकर वनराज खूब परेशान होगा। इस दौरान काव्या को भी इनसिक्योरिटी महसूस होगी।