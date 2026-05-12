Anupamaa: गौतम करेगा अनुपमा के रेस्टोरेंट को बर्बाद, फिर से घर से बेघर होगी अनु, क्या दिग्विजय छोड़ देगा साथ?

Anupamaa: अनुपमा के नए प्रोमो में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मकान मालिक ने उसे बेघर करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है, वहीं गौतम और वसुंधरा भी रेस्तरां को बर्बाद करने के फिराक में हैं.

घर से बेघर होगी अनुपमा

Anupamaa: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. रुपाली गांगुली और आद्रिजा रॉय स्टारर इस शो का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जो साफ दिखाता है कि अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर मुसीबतों का बवंडर आने वाला है. एक तरफ जहां उसके दुश्मन उसकी मेहनत पर पानी फेरने की साजिश रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने भी उससे उसकी छत छीन ली है.

सिर से छिन गई छत

अनुपमा कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अनुपमा अपने रेस्तरां में दिग्विजय के साथ फ्यूचर की योजनाओं पर चर्चा कर रही होती है. तभी अचानक वहां मकान मालिक की दस्तक होती है. अनुपमा हमेशा की तरह शालीनता से उनका स्वागत करती है, लेकिन मकान मालिक जो खबर लेकर आया था, उसने अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसका दी.

मकान मालिक साफ शब्दों में कहता है कि उसे एक नया किराएदार मिल गया है जो ज्यादा पैसे दे रहा है. वह अपनी पुरानी बात से मुकरते हुए अनुपमा को घर खाली करने का फरमान सुना देता है. जब अनुपमा कांपती आवाज में समय पूछती है, तो जवाब मिलता है सिर्फ दो दिन, यह सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है. एक तरफ रेस्तरां को जमाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ रहने के लिए ठिकाना न होना, अनुपमा के लिए यह किसी दोहरी मार से कम नहीं है.

गौतम और वसुंधरा की साजिश

अनुपमा की बढ़ती कामयाबी गौतम और वसुंधरा की आंखों में खटक रही है. अपनी हार का बदला लेने के लिए वे अब नीचता की सारी हदें पार करने को तैयार हैं. गौतम कुछ गुंडों को अनुपमा के नए रेस्तरां को बर्बाद करने के लिए भेजता है. साजिश इतनी भयानक है कि गुंडे सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं, साथ ही में एक बड़ा हादसा करने की फिराक में भी हैं.

प्रोमो में दिखाया गया है कि रात के अंधेरे में एक नकाबपोश शख्स रेस्तरां के अंदर घुसकर गैस पाइपलाइन को काट देता है. उसका इरादा साफ है एक छोटी सी चिंगारी और अनुपमा का सपना राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा.

बापूजी की बिगड़ी तबीयत और खौफनाक रात

जब यह घिनौनी साजिश रची जा रही होती है, तभी बापूजी को संदेह होता है कि रेस्तरां का दरवाजा खुला क्यों है. वह अंदर जांच करने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेचैन अनुपमा भी कैफे पहुंच जाती है. अचानक लाइट चली जाती है और पूरे रेस्तरां में गैस की तेज गंध फैलने लगती है. इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, साजिशकर्ताओं ने उन्हें बाहर से बंद कर दिया होता है.

अंधेरे और गैस के दबाव के बीच अनुपमा और बापूजी फंस जाते हैं. चीख-पुकार सुनकर दिग्विजय वहां पहुंचता है और दरवाजा तोड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है. इसी आपाधापी और दहशत के बीच बापूजी बुरी तरह चोटिल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं. अब देखना यह होगा कि क्या अनुपमा इस बार अपने सपनों और अपनों को बचा पाएगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.