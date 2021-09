Anupamaa Major Twist: अनुज कपाड़िया की एंट्री के पीछे हैं ये 5 मकसद, वनराज से बदला लेते ही भरेगा अनुपमा की मांग

Anuj Kapadia will enter in Anupamaa's life with these 5 shocking motives: रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल अनुपमा का करेंट ट्रैक खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच मेकर्स इस सीरियल में टीवी के जाने-माने कलाकार गौरव खन्ना की एंट्री करवाने वाले हैं। गौरव खन्ना इस सीरियल में अनुपमा के स्कूलमेट अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) का किरदार अदा करेंगे। अनुज कपाड़िया ऐसे शख्स है, जिसके आने से वनराज की रातों की नींद बर्बाद होने वाली है। बॉलीवुडलाइफ की इस खास रिपोर्ट में जानिए आखिर इस किरदार की एंट्री से अनुपमा में क्या-क्या ट्विस्ट (Anupamaa Upcoming Twist) आने वाले हैं? Also Read - Anupamaa: Rupali Ganguly ने सेट पर किया Gaurav Khanna का जोरदार स्वागत, वायरल हुईं ‘अनुज कपाड़िया’ की फोटोज

वनराज से लेगा बदला

अनुज इस बात से परेशान है कि वनराज ने अनुपमा (Rupali Ganguly) को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अनुज का मकसद वनराज (Sudhanshu Pandey) को पूरी तरह से बर्बाद करना है। अनुज को लगता है कि वनराज के चलते अनुपमा अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं पा सकी, जिसकी वो हकदार थी।

फिर से खुलेगी अनुपमा की डांस एकेडमी

अनुज कपाड़िया (Gaurav Khanna) अनुपमा की मदद के लिए सामने आएगा और फैक्टरी का सारा कर्जा वो खुद चुकाएगा। अनुज के चलते एक बार फिर से अनुपमा की डांस एकेडमी खुल जाएगी और उसके सपनों को एक बार फिर से पंख मिल जाएंगे।

पाना चाहेगा अपना खोया हुआ प्यार

अनुज कपाड़िया अनुपमा के साथ स्कूल में था और मन ही मन उसे चाहने लगा था। अनुज कभी अनुपमा से अपने दिल की बात नहीं कह पाया लेकिन उसे पता था कि वो कहां है और कैसी है। अब अनुज अनुपमा को पाने के लिए ही वापस आया है।

अनुपमा को चढ़वाएगा सक्सेस की सीढ़ियां

अनुज से मिलने के बाद अनुपमा जिंदगी को नए नजरिए से देखेगी। अनुपमा अपनी ग्रोथ के लिए खूब काम करेगी और उसका सहारा अनुज बनेगा। आने वाले दिनों में अनुपमा के सामने कई बड़े-बड़े बिजनेसमैन पानी भरने वाले हैं।

होगी अनुपमा की दूसरी शादी

आने वाले दिनों में अनुज और अनुपमा की केमेस्ट्री और भी दमदार होती जाएगी। आखिर में अनुज अपने दिल की बात अनुपमा से कह ही देगा। सीरियल में जल्द ही अनुपमा और अनुज की शादी की बातें भी होने लगेगी। कुल मिलाकर अनुज कपाड़िया के चलते इस शो में कई ट्विस्ट आने वाले हैं।