Anupamaa में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Rupali Ganguly के घर होगी नए मेहमान की एंट्री?

New Character is set to Enter in Anupamaa: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और एक्टर सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर 'अनुपमा' (Anupamaa) दर्शकों की पसंदीदा शो बना हुआ है। बीते साल स्टारप्लस पर टेलीकास्ट हुए इस शो ने दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई है। इस शो के डायलॉग और सभी स्टार्स की दमदार एक्टिंग लोगों को कुर्सी से हिलने का मौका नहीं देती है। इस शो से जुड़ी एक बड़ी खबरे सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 'अनुपमा' में जल्द ही एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। Also Read - Anupamaa की शूटिंग में इस डॉगी ने डाली खलल, छूटी Rupali Ganguly की हंसी

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा के निर्माताओं ने फैमिली ड्रामा में नया मसाला जोड़ने के लिए एक और अभिनेता को बोर्ड में लाने का फैसला किया है। मेकर्स ने अनुपमा के लिए अब तक शरद केलकर, राम कपूर, रोहित रॉय, वरुण बडोला, राजीव खंडेलवाल, अरशद वारसी, शक्ति आनंद, विशाल सिंह और सलिल अंकोला जैसे अभिनेताओं को अप्रोच किया है। हालांकि राम और अरशद ने बाकी कमिटमेंट के चलते शो करने के मना कर दिया है। निर्माताओं के पास अभी भी कई विकल्प बाकी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस नए किरदार की एंट्री 'अनुपमा' में कितना बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है।

रूपाली गांगुली 'अनुपमा' की सफलता से काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि शो ने उन्हें वह मंच दिया है जिसके लिए वह तरस रही थीं। इस बारे में रूपाली ने कहा, 'कुछ लोग थे जो सोचते थे कि मैं सिर्फ एक दिखावा थी लेकिन अनुपमा के साथ उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि रूपाली गांगुली नाम का कोई औरत है, जो दमदार एक्टिंग कर सकती है। जहां 'साराभाई वर्जेज साराभाई' में मोनिशा किरदार को सभी ने नोटिस किया था, वहीं अनुपमा ने मुझे वह मंच दिया है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश रही है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी छाप छोड़ी है।' Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: शुरु होगी अनुपमा की डांस एकेडमी, चली जाएगी काव्या और वनराज की नौकरी