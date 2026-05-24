Anupama: प्रेम और श्रुति के आरोपों ने उजाड़ी प्रेरणा की दुनिया, क्या मौत के मुंह में जाएगी अनु की लाडली?

Anupama: आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रेम और श्रुति ने कैफे न चलने का ठीकरा प्रेरणा पर फोड़ा और उसे धोखेबाज कहकर नौकरी से निकाल दिया. इन तीनों की तानों की वजह प्रेरणा को सुसाइड की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया.

प्रेरणा करेगी सुसाइड

Anupama: सीरियल 'अनुपमा' की कहानी इस समय एक बेहद हाई-वोल्टेज मोड़ पर पहुंच चुकी है. रविवार के एपिसोड की शुरुआत ‘अनुज कैफे’ के भीतर मचे कोहराम से होती है. अनुपमा के 'लव यू जिंदगी' कैफे की लगातार बढ़ती कामयाबी और अपने कैफे के ठप पड़ने से श्रुति, प्रेम और राही के सब्र का बांध टूट जाता है. असफलता के गुस्से में अंधा होकर प्रेम अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और कैफे के भीतर ही तोड़फोड़ शुरू कर देता है. राही भले ही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जलन की मारी श्रुति उसके इस गुस्से की आग में घी डालने का काम करती है. इसी बीच वे बाहर देखते हैं कि प्रेरणा अनुपमा के कैफे के दरवाजे पर हंसती-मुस्कुराती नजर आती है. बस, यहीं से बिना सोचे-समझे प्रेम और श्रुति, प्रेरणा को ही अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मान लेते हैं.

प्रेरणा की सरेआम बेइज्जती

'अनुपमा' (Anupama) में हम देखेंगे कि जब प्रेरणा सामान्य रूप से 'अनुज कैफे' पहुंचती है, तो वहां बिखरा हुआ सामान देखकर दंग रह जाती है. वह जैसे ही इसका कारण पूछती है, श्रुति और प्रेम उस पर टूट पड़ते हैं. श्रुति सीधे आरोप लगाती है कि उसने प्रेरणा को अनुपमा के साथ रंगे हाथों पकड़ा है. उनका आरोप होता है कि प्रेरणा ने ही उनके 30 वफादार ग्राहकों को अनुपमा के कैफे में शिफ्ट किया है. प्रेम उसे 'धोखेबाज' कहता है, जिससे आहत होकर प्रेरणा उनके साथ अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर देती है. जब प्रेरणा उन्हें सच बताने की कोशिश करती है, तो सच प्रेम से बर्दाश्त नहीं होता और वह उसे नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है.

दूसरी तरफ, गुस्से से तमतमाए राही, प्रेम और श्रुति झगड़ा करने के लिए अनुपमा के कैफे पहुंच जाते हैं. वहां वे अनुपमा और दिग्विजय पर चिल्लाने लगते हैं. तभी अंश, प्रेरणा को लेकर वहां पहुंचता है और सबके सामने खुलासा करता है कि कैसे श्रुति और प्रेम ने मिलकर प्रेरणा पर कीचड़ उछाला है.

शाह परिवार का अपकमिंग ट्विस्ट

कहानी में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आता है जब यह मामला घर पहुंचता है. लीला साफ कह देती है कि वह प्रेरणा को इस घर में फूटी आंख नहीं सुहाती और अनुपमा को चेतावनी देती है कि कोठारी परिवार से दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ेगा. माना जा रहा है कि इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते प्रेरणा जल्द ही सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.