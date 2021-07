Anupamaa में होने वाली नई एंट्री पर प्रोड्यूसर Rajan Shahi ने लगाई मुहर, नहीं होगी Sudhanshu Pandey की छुट्टी

Rajan Shahi clarifies on New Entry and Sudhanshu Pandey Quit The Show: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय शो 'अनुपमा' (Anupamaa) कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि शो के लीड एक्टर सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) का 'अनुपमा' से पत्ता कटने वाला है। अब इन सभी खबरों पर शो के प्रोड्यूसर राजन शाही (Rajan Shahi) ने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने बताया है कि शो में नई एंट्री जरूर होगी लेकिन इसका मलतब यह नहीं कि सुधांशु पांडे शो से बाहर हो रहे हैं। Also Read - काफी कंट्रोवर्सियल हैं Anupamaa के ‘वनराज’, Sudhanshu Pandey से जुड़े हैं ये 5 विवाद

राजन शाही ने कहा, 'सुधांशु पांडे शो का एक अभिन्न हिस्सा हैं और वो हमारे वनराज शाह बने रहेंगे। जहां तक ​​नई एंट्री की बात है। इस शो में जल्द ही एक नया करैक्टर शामिल होगा लेकिन उसकी कास्टिंग अभी नहीं हुई है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अनुपमा शो को प्यार देने और इसे डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए मैं दर्शकों का आभारी हूं। हम दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नई की एंट्री को लेकर हम जल्द ही घोषणा करेंगे।' शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुहर लगा दी है कि सुधांशु पांडे वनराज शाह बनकर हम सभी को एंटरटेन करते रहेंगे। रही बात नई एंट्री की, तो इस शो के लिए कई नाम सामने आ चुके हैं। प्रोड्यूसर आखिर में किस कलाकार को शो के लिए चुनते हैं। इस बात का तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।

बताते चलें, 'अनुपमा' में सुधांशु पांडे के अलावा रूपाली गांगुली, मदालसा शर्मा, अल्पना बुच, अरविंद वैद्य, पारस कलनावत, आशीष मेहरोत्रा, मुस्कान बामने, शेखर शुक्ला, निधि शाह, अनघा भोसले और तसनीम शेख लीड रोल में हैं। यह शो राजन शाही और उनकी मां दीपा शाही के बैनर शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जा रहा है।