Anupamaa से नाम जुड़ते ही Ronit Roy का आया गुस्सा, ट्विटर पर निकाली अपनी भड़ास

Ronit Roy reacts to the rumors of doing Rupali Ganguly and Sudhanshu Pandey's show Anupamaa: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के दर्शक जल्द ही लीडिंग लेडी रूपाली गांगुली के अपोजिट एक नए किरदार को देखेंगे। इस किरदार के लिए कई बड़े एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है। इस लिस्ट में जाने-माने अभिनेता रोनित रॉय का भी नाम शामिल है। रोनित रॉय ने टीवी और फिल्मी दुनिया में खूब काम किया है लेकिन लगता है कि अभी उनका मन नहीं है कि वो टीवी के किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालें। सोशल मीडिया पर अनुपमा में होने वाली एंट्री को लेकर काफी बज है। इस शो से जैसे ही रोनित रॉय का नाम जुड़ा, अनुपमा के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। Also Read - Anupamaa Promo: वनराज को जॉब ऑफर करेगी अनुपमा, डांस एकेडमी में खोलेगा कैफे

लोगों के बीच इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि आखिर रोनित इस शो का हिस्सा बनेंगे भी या नहीं? अब खुद रोनित रॉय ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिससे चीजें काफी क्लियर हो चुकी हैं।

रोनित रॉय ने ट्विटर पर अनुपमा से जुड़ी इन खबरों को झूठा बताया है। रोनित रॉय ने लिखा है, ‘डिजिटल मीडिया मेरा नाम कई शोज के साथ जोड़ रहा है। शायद ब्रेकिंग खबरें देने के चक्कर में लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सारी खबरें गलत हैं। दोस्तों शांत हो जाओ। मैं अभी टीवी पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप सीधे मुझसे ही ये सुनेंगे।’ Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: नौकरी की तलाश में दर-दर भटकेगी काव्या, अनुपमा की डांस एकेडमी में काम करेगा वनराज?

देखें रोनित रॉय का ट्वीट... Also Read - Anupamaa स्टार Sudhanshu Pandey ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 'वनराज के किरदार से अब....'

Off late the digital media is tying me to various TV shows. Maybe in the endeavor to be the first to break the news. All the news is incorrect. Guys calm down. I’m not doing anything on TV as yet. If there is something you will surely get to hear about it from me directly.

— Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) July 9, 2021