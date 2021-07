Anupamaa: अनुपमा के लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले करेंगे Sharad Kelkar? छोटे पर्दे पर लौटने से पहले एक्टर ने दिया बड़ा बयान

Anupamaa: Sharad Kelkar react on Approaching For Anupamaa’s Love Interest: सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चंद रोज पहले ही खबर आई थी कि सीरियल ‘अनुपमा’ के मेकर्स ने टीवी के की जाने माने सितारों को अप्रोच किया है। इन सितारों में राम कपूर (Ram Kapoor) और शरद केलकर (Sharad Kelkar) जैसे एक्टर्स का नाम शामिल है। खबरें आई थी कि मेकर्स सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) को रिप्लेस करने वाले हैं। इतना ही नहीं मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा था कि शो में जल्द ही शरद केलकर की एंट्री भी होने वाली है। बताया जा रहा था कि शरद केलकर, अनुपमा के लव इंट्रेस्ट का किरदार निभाने वाले हैं। Also Read - Anupamaa: Sudhanshu Pandey के रिप्लेस होने की खबर पर Paras Kalnawat ने तोड़ी चुप्पी, नए नवराज को लेकर दिया बयान

ये खबर सुनकर शरद केलकर के फैंस काफी खुश हो गए थे। शरद केलकर के फैंस लंबे समय से उनके टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच शरद केलकर ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो सीरियल अनुपमा का हिस्सा बनने वाले हैं या फिर नहीं...। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल इंडिया डॉट कॉम से बात करते हुए शरद केलकर ने इस खबर को गलत बता दिया है।

शरद केलकर ने कहा, 'ये सारी खबरें गलत हैं। मैं सीरियल अनुपमा में काम नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे शो का ऑफर मिलता भी है जब भी ये बात नामुमकिन है। फिलहाल मेरे पास डेट्स की कमी है। मैं डेली सोप में काम नहीं कर पाऊंगा।' शरद केलकर ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि उनको सीरियल अनुपमा के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। शरद केलकर का बयान सुनकर उनके फैंस को जोजदार झटका जरूर लगने वाला है। Also Read - TRP List 26th Week 2021: Anupamaa ने मारा मैदान, Indian Idol 12 से आगे निकली Imlie

देखें शरद केलकर की तस्वीरें- Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: बा को अपनी साइड करेगी काव्या, किंजल छोड़ेगी घर

View this post on Instagram A post shared by Sharad Kelkar (@sharadkelkar)

View this post on Instagram A post shared by Sharad Kelkar (@sharadkelkar)

इन सितारों को भी अनुपमा के मेकर्स ने किया हा अप्रोच?

खबरों की मानें तो सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने शरद केलकर के अलावा और भी टीवी सितारों को अप्रोच किया है। इस लिस्ट में राम कपूर, अरशद वारसी, विशाल सिंह, राजीव खंडेलवाल, वरुण बडोला, रोहित रॉय, सलील अंकोला और शक्ति आनंद का नाम शामिल है।