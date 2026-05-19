Anupamaa Spoiler: अनुपमा के श्राप से प्रेम और राही की जिंदगी होगी बर्बाद, शाह हाउस में मचेगा हाहाकार

'अनुपमा' में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. जहां एक तरफ राही ने अनुपमा पर डिग्विजय के नाम पर कीचड़ उछाला है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम ने अनुपमा को बर्बाद करने का खुला चैलेंज दे दिया है.

प्रेम और राही की जिंदगी होगी बर्बाद

'अनुपमा' अपनी कहानी और किरदारों के उतार-चढ़ाव के लिए जाना जाता है. कहानी में मोड़ तब आता है जब अनुपमा को अचानक अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है. उसे ऐसा आभास होता है कि जैसे प्रेम के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है. अपनी ममता और फिक्र के चलते अनुपमा तुरंत बाहर की तरफ भागती है. उसकी छठी इंद्री बिल्कुल सही साबित होती है. प्रेम एक बड़े हादसे का शिकार होने वाला था, लेकिन अनुपमा सही वक्त पर पहुंचकर उसे करंट लगने से बचा लेती है.

अनुपमा के चरित्र पर उठाए सवाल

'अनुपमा' में हमने देखा कि राही के भीतर की कड़वाहट और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. जब उसे पता चलता है कि हसमुख ने डिग्विजय को अपने घर पर रहने की इजाजत दे दी है, तो वह आपे से बाहर हो जाती है. राही इस बात को लेकर बा पर बुरी तरह भड़क जाती है और अपनी हदें पार करते हुए अनुपमा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है. वह अनुपमा और डिग्विजय के रिश्ते को लेकर बेहद शर्मनाक और ओछी बातें कहती है. राही का यह रूप गोद लिए बच्चों के उस नकारात्मक पक्ष को दिखाता है.

ख्याति ने राही को सिखाया सबक

राही को इस तरह सरेआम तमाशा करते और अनुपमा को जलील करते देख शाह परिवार के बाकी सदस्यों का खून खौल उठता है. सबसे पहले किंजल आगे आती है और राही को अपनी जुबान पर लगाम देने की सख्त चेतावनी देती है. वहीं ख्याति भी राही की इस घटिया हरकत पर चुप नहीं बैठती. वह राही को एक अहसानफरामोश और मतलबी इंसान कहती है. ख्याति उसे अपना ईगो छोड़कर तमीज सीखने की नसीहत देती है.

प्रेम का असली चेहरा आया सामने

जब अनुपमा प्रेम के नए कैफे के उद्घाटन पर पहुंचती है. राही तो उसे वहां देखकर जल-भुन ही रही थी, लेकिन जिस प्रेम की अनुपमा ने कुछ ही देर पहले जान बचाई थी, उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है. प्रेम का ईगो तब जाग उठता है जब उसे लगता है कि अनुपमा बिजनेस में उससे कहीं ज्यादा सफल हो सकती है. प्रेम अचानक अपनी औकात भूल बैठता है और अनुपमा पर चिल्लाने लगता है. वह अनुपमा को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाता है. लेकिन प्रेम और राही शायद यह भूल रहे हैं कि एक बेकसूर मां के दिल से निकली आह और कर्मा का शाप जब वापस आएगा, तो इन दोनों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और दर्द ही आएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.