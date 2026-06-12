Anupamaa Spoiler: प्रेम की बदतमीजी ने पार की हदें, राही ने लिया चौंकाने वाला फैसला, क्या टूट जाएगा यह रिश्ता?

'अनुपमा' इन दिनों दर्शकों के लिए जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल लेकर आया है. शो की कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है. आने वाले एपिसोड्स में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच जाएगा, जब एक कैफे में प्रेम अचानक अनुपमा और उसके पूरे परिवार को देख लेगा. परिवार को वहां देखते ही प्रेम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह बिना कुछ सोचे-समझे राही पर भड़क उठता है और उस पर अपना भरोसा तोड़ने का गंभीर आरोप लगा देता है.
राही लगातार प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अनुपमा या परिवार को वहां नहीं बुलाया है और वह बेकसूर है. लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका प्रेम उसकी एक नहीं सुनता और सबके सामने राही के चरित्र और ईमानदारी पर कीचड़ उछालने लगता है. राही के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए वसुधन और श्रुति भी अनुपमा का साथ देने के लिए राही को ही गद्दार ठहरा देते हैं. बेटी की यह दुर्दशा देखकर अनुपमा से रहा नहीं जाता. वह प्रेम से सीधे भिड़ जाती है और उसे दो टूक चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी बेटी के साथ बदतमीजी की, तो वह खुद अनुज के कैफे में कदम रखने से पीछे नहीं हटेगी.
दूसरी तरफ, राही को इस तरह घुट-घुटकर जीते और प्रेम की प्रताड़ना सहते देख अंश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता. राही के लिए उसका भाई-सा प्यार और फिक्र साफ नजर आती है. अंश सीधे राही के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि वह आखिर कब तक इस नाइंसाफी और जिल्लत को बर्दाश्त करेगी? अंश उसे समझाता है कि प्रेम जैसा इंसान उसके प्यार और सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसे तुरंत इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए. परिवार के बाकी सदस्य भी राही को प्रेम से अलग होने की सलाह देते हैं.
तमाम बेइज्जती और प्रेम के बुरे बर्ताव के बावजूद, राही अलग होने के विचार मात्र से ही गहरे डिप्रेशन और सदमे में चली जाती है. वह सबको रोते हुए साफ कर देती है कि वह प्रेम को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि प्रेम ही उसकी जिंदगी और उसका सब कुछ है. वह प्रेम के गुस्से और जिल्लत को सहने के लिए तैयार है, लेकिन उससे दूर होने के लिए नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.