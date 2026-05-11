Anupamaa Spoiler: राही ने अपनी मां को बर्बाद करने की खाई कसम, श्रुति भी रच रही अनुपमा का वजूद मिटाने की साजिश

Anupamaa Spoiler: 'अनुपमा' में राही ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपनी मां को बर्बाद करने की कसम खाई है. वहीं श्रुति इस नफरत का फायदा उठाकर राही को अनुपमा से हमेशा के लिए दूर करने की साजिश रच रही है.

अनुपमा के खिलाफ हो रही साजिश

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों अलग लेवल की कहानी दिखने को मिल रही है. जिस बेटी के लिए अनुपमा ने दुनिया से लड़ाई लड़ी, आज वही बेटी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है. शो में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां मां और बेटी की नफरत के बीच की कहानी शुरू हो चुकी है.

अनुज की फोटो के सामने रोई अनुपमा

'अनुपमा' के हाल के एपिसोड में हमने देखा कि राही की कड़वी बातों ने अनुपमा को अंदर से झकझोर कर रख दिया है. अनुपमा अपने कमरे में अनुज की फोटो के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और अपना दर्द बयां करती है. वह कहती है, "अनुज, राही ने आज जो कुछ भी कहा, उससे मेरा दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बेटी इतनी कड़वाहट से भरी हो सकती है."

हालांकि, अनुपमा कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन वह गलत के आगे झुकने वाली नहीं है. उसने अनुज से कहा कि उसे राही को थप्पड़ मारने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि राही ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं. अनुपमा ने ठान लिया है कि अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेगी और राही की हर बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगी.

राही का इंतकाम

दूसरी तरफ, राही की नफरत सातवें आसमान पर है. वह प्रेम के सामने अनुपमा को बुरी मां करार देती है. राही का कहना है कि अनुपमा ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी असलियत दिखा दी है. वह प्रेम से कहती है, "अनुपमा एक घटिया औरत है और वह किसी भी इज्जत के लायक नहीं है. उसने मुझे सबके सामने हाथ लगाया है, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी."

राही ने कसम खाई है कि वह उस एक थप्पड़ का बदला लेकर रहेगी और अनुपमा को तड़पाएगी. उसने प्रेम को अपना कैफे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहा है ताकि वह अनुपमा से पूरी तरह पीछा छुड़ा सके.

श्रुति का तबाही का सपना

इस पूरी लड़ाई में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है, तो वह श्रुति है. राही की आंखों में अनुपमा के लिए नफरत देखकर श्रुति सबसे ज्यादा खुश है. उसे लग रहा है कि अब अनुपमा का खेल खत्म हो चुका है. श्रुति अब राही और प्रेम के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाने के सपने देख रही है. वह चाहती है कि राही हमेशा-हमेशा के लिए अनुपमा से दूर हो जाए और उसकी अपनी बेटी बन जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.