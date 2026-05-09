Anupamaa spoiler: अनुपमा की बढ़ेंगी मुश्किलें! कोठारी निवास में मचेगा जबरदस्त हडकंप, माही ने गौतम को भेजा तलाक का नोटिस

टेलीविजन का नंबर वन शो 'अनुपमा' इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामे से गुजर रहा है. शो में लीप के बाद अनुपमा की जिंदगी संवरने की जगह और उलझती जा रही है. मेकर्स ने जो नया प्रोमो जारी किया है, उसे देखकर लगता है कि अनुपमा के लिए आने वाला समय अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाला है.
अनुपमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा की अपनी ही बेटी राही ने भरी महफिल में उसे बेइज्जत किया और उसके चरित्र पर उंगली उठाई. शनिवार के एपिसोड में अनुपमा इस अपमान का जवाब तो देगी, लेकिन एक मां होने के नाते उसका दिल छलनी हो जाएगा. प्रोमो में दिखाया गया है कि राही घर जाकर भी शांत नहीं है. वह बिस्तर पर लेटकर आंसू बहा रही है और अपने पति प्रेम से कह रही है कि वह अपनी मां की नंबर वन प्रायोरिटी कभी नहीं बन सकती है. राही की यह नफरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.
अपनी ही संतान के हाथों अपमानित होने के बाद अनुपमा अंधेरे में अकेले बैठी अपने आंसुओं से लड़ रही है. यहां दिग्विजय उसे सहारा देता है. अनुपमा एक बड़ा सवाल पूछती है, "मां के प्यार में कोई शर्त नहीं होती, तो बच्चों के प्यार में इतनी शर्तें क्यों होती हैं?" हालांकि, अनुपमा ज्यादा देर टूटी हुई नहीं रहेगी. अगली सुबह वह फिर से अपनी हिम्मत बटोरती है और अपने सपनों के कैफे को शुरू करने की तैयारी में जुट जाती है. वह बंकू और दिग्विजय को भी प्रेरित करती है कि उन्हें दो दिन के भीतर कैफे खोलना ही है.
कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब किंजल और माही सुबह-सुबह अनुपमा के पास पहुंचती हैं. अनुपमा उन्हें अचानक देखकर घबरा जाती है, लेकिन किंजल एक ऐसी खबर सुनाती है जो सबको चौंका देती है. माही ने अपने पति गौतम को तलाक का नोटिस भेज दिया है. यह खबर अनुपमा के लिए हिम्मत देने वाली है क्योंकि वह हमेशा अपनी बेटियों को गलत के खिलाफ खड़े होने की सीख देती है, लेकिन कोठारी निवास के लिए यह किसी बम धमाके जैसा है.
वसुंधरा कोठारी इस तलाक के पीछे अनुपमा का हाथ मान लेती है. वह इसे पार्टी में हुई बेइज्जती का बदला समझती है. अब वसुंधरा, गौतम और श्रुति मिलकर एक नई साजिश रच रहे हैं. उनका एकमात्र मकसद यह है कि अनुपमा का कैफे किसी भी कीमत पर शुरू न हो पाए. अब देखना यह होगा कि क्या अनुपमा इन दुश्मनों और अपनी बेटी की नफरत के बीच अपना सपना पूरा कर पाएगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.