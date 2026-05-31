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Anupamaa Spoiler: अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते का होगा द एंड? अपकमिंग ट्विस्ट से फैंस परेशान

Anupamaa: टीवी शो 'अनुपमा' के आगामी एपिसोड में एक बड़ा इमोशनल ड्रामा होने वाला है. अनुपमा की मुसीबतों को देखकर दिग्विजय खुद को कसूरवार मानने लगा है और उसने हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 31, 2026 3:14 PM IST
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अनुपमा और दिग्विजय का रिश्ता

Anupamaa: स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' की कहानी इस समय एक बेहद भावुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है. शो में अनुपमा और दिग्विजय की गहरी बॉन्डिंग को दर्शक खूब पसंद कर रहे थे, लेकिन अब इनके रिश्ते पर दुखों के काले बादल मंडराने लगे हैं. पिछले कुछ समय से घर में जो भी कलह और तमाशे हो रहे हैं, उसकी वजह से दिग्विजय अंदर ही अंदर पछतावे में डूब गया है. आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा.

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दिग्विजय को खाए जा रहा है पछतावा

'अनुपमा' के हालिया एपिसोड्स में दिखाया गया था कि कोठारी परिवार और प्रेम के साथ दिग्विजय का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर दिग्विजय ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे बात सुधरने के बजाय और बिगड़ गई और इसका खामियाजा बेचारी अनुपमा को भुगतना पड़ा. अब जब दिग्विजय का गुस्सा शांत हुआ है, तो उसे अपनी गलती का अहसास हो रहा है. उसे लग रहा है कि उसकी वजह से अनुपमा की जिंदगी में खुशियां आने के बजाय सिर्फ परेशानियां ही बढ़ रही हैं. इसी पछतावे में वह अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगता नजर आया.

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रिश्ते को खत्म कर आगे बढ़ने का फैसला

खुद को अनुपमा की हर मुसीबत की जड़ मानते हुए दिग्विजय ने एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला फैसला ले लिया है. उसने तय किया है कि वह अब अनुपमा की जिंदगी और उसके घर से बहुत दूर चला जाएगा. दिग्विजय का मानना है कि उसका अनुपमा के साथ रहना ही सारी फसाद की जड़ है.

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राही और प्रेम की नफरत

आपको बता दें कि इस रिश्ते में दरार आने की बड़ी वजह राही और प्रेम का गुस्सा भी है. राही को दिग्विजय का अनुपमा के करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. पिछले दिनों राही ने साफ शब्दों में अनुपमा को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर वह अपनी जिंदगी में शांति चाहती है, तो उसे दिग्विजय से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे.

क्या अनुपमा रोक पाएगी दिग्विजय का हाथ?

क्या अनुपमा अपने इस सबसे पक्के दोस्त को खुद से दूर जाने देगी? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को हाई-वोल्टेज इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ दिग्विजय का जिद पर अड़े रहना और दूसरी तरफ अनुपमा का उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाना, फैंस की आंखें नम कर देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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