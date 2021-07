Anupamaa स्टार Sudhanshu Pandey के शो छोड़ने की खबर सुनकर Rupali Ganguly को लगा झटका, सरेआम बोल दी ये बात

Anupamaa Star Rupali Ganguly react on Rumours Of Sudhanshu Pandey Quitting The Show and New Entrant: सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) के मेकर्स शो को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों टीआरपी लिस्ट में छाया हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि मेकर्स सीरियल ‘अनुपमा’ की कास्ट में बदलाव करने वाले हैं। सीरियल ‘अनुपमा’ के मेकर्स ने एक के बाद एक कई टीवी सितारों को अप्रोच किया है। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि सीरियल ‘अनुपमा’ से जल्द ही सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) की छुट्टी होने वाली है। इसी बीच टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। Also Read - इन 9 बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं Anupamaa स्टार Sudhanshu Pandey, क्या आपने किया था स्पॉट?

रुपाली गांगुली ये बात सुनकर काफी हैरान हैं कि सुधांशु पांडे शो छोड़कर जाने वाले हैं। तभी तो रुपाली गांगुली ने बिना देर किए सुधांशु पांडे को लेकर एक ट्वीट किया है। रुपाली गांगुली ने लिखा, कहां कहां से आती हैं ऐसी खबरें...। इस ट्वीट पर रुपाली गांगुली ने लाफ्टर इमोजी भी बनाई है। रुपाली गांगुली के इस ट्वीट से साफ है कि सुधांशु पांडे के रिप्लेस होने की खबर महज एक अफवाह है।

रुपाली गांगुली के इस ट्वीट के सामने आने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है। सुधांशु पांडे शो छोड़कर जाने की खबर ने फैंस को काफी निराश कर दिया था। कुछ समय पहले ही पारस कलनावत ने भी इस बारे में बात की है। अपने एक इंटरव्यू में पारस कलनावत ने कहा था, इस खबर में किसी तरह की कोई सच्चाई है। मेकर्स सुधांशु पांडे को रिप्लेस करने की योजना नहीं बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये खबर केवल एक झूठ है। Also Read - Sudhanshu Pandey का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन उड़ा देगा आपके होश, देखें Anupamaa स्टार की 9 तस्वीरें

देखें सीरियल ‘अनुपमा’ का प्रोमो- Also Read - Anupamaa से नाम जुड़ते ही Ronit Roy का आया गुस्सा, ट्विटर पर निकाली अपनी भड़ास

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

View this post on Instagram A post shared by ∆nupamaThe Respectable women❤️ (@anupamaa_._)

अफवाह फैलाने पर भड़के रोनित रॉय

बीते कुछ समय से टीवी एक्टर रोनित रॉय का नाम सीरियल अनुपमा के साथ जोड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा था कि रोनित रॉय जल्द ही सीरियल ‘अनुपमा’ का हिस्सा बनने वाले हैं। कुछ समय पहले ही रोनित रॉय ने झूठ फैलाने वाले लोगों की लताड़ लगाई है। रोनित रॉय ने बताया है कि उनको सीरियल ‘अनुपमा’ के लिए अप्रोच नहीं किया गया है।