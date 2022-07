Sudhanshu Pandey hints exit From Anupama after Paras Kalnawat: टीवी सीरियल 'अनुपमा' (Anupama) के सेट पर घमासान मचा हुआ है। पारस कलनावत के अनुपमा छोड़ने की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है। कुछ समय पहले ही पारस कलनावत (Paras Kalnavat) को अचानक ही सीरियल अनुपमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पारस कलनावत को निकालने के बाद राजवन शाही ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। पारस कलनावत ने मेकर्स को बताए बिना झलक दिखला जा 10 को साइन कर लिया है। ऐसे में प्रोडक्शन हाउस ने पारस कलनावत के खिलाफ एक्शन लिया है। Also Read - Anupama: फैंस ने की अनुपमा में पारस कलनावत की वापसी की डिमांड, एक्टर ने कहा- 'सभी लोगों को अब...'

कुछ देर पहले ही पारस कलनावत ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है। इसी बीच वनराज का किरदार निभाने वाले सुधांशु पांडे ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी पारस कलनावत के बाद शो छोड़ सकते हैं। पारस कलनावत के जाने के बाद सुधांशु पांडे ने सीरियल अनुपमा के मेकर्स को कड़ी चेतावनी दे डाली है।

पारस कलनावत के बाज अनुपमा छोड़ेंगे सुधांशु पांडे?

पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने कहा, 'ये खबर सुनने के बाद सीरियल अनुपमा की पूरी टीम शॉक में है। मैंने पारस कलनावत से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। बीती रात ही तो मैंने पारस कलनावत से बात की थी। मुझे लगता है कि किसी बड़े कारण के चलते पारस कलनावत को शो से बाहर किया गया है। कभी कभी मह लोग कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ मेकर्स को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा।'

देखें पारस कलनावत और सुधांशु पांडे की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by PARAS BHUSHAN KALNAWAT (@paras_kalnawat)

पारस कलनावत को सपोर्ट में उतरे सुधांशु पांडे

पारस कलनावत को सपोर्ट करते हुए सुधांशु पांडे ने कहा, 'यहां पर किसी की कोई गलती नहीं है। हर कोई बिना सोचे समझे फैसला नहीं करता है। पारस कलनावत ने अपनी मर्जी से वो शो चुना है। अब पारस कलनावत को इस रास्ते पर ही आगे बढ़ना होगा।' सुधांशु पांडे ने दावा किया है कि वो सीरियल अनुपमा के सेट पर पारस कलनावत को काफी मिस करने वाले हैं। पारस कलनावत की एक्जिट को सुधांशु पांडे पूरी तरह से अनफेयर बताया है।