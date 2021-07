Anupamaa में होगी Sunita Rai की एंट्री, कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

Sunita Rai to enter in Rupali Ganguly and Sudhanshu Pandey's show Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) लगातार टीआरपी लिस्ट में छाया रहता है। मेकर्स के साथ-साथ शो से जुड़े सभी कलाकार भी लगातार मेहनत करने में जुटे हैं ताकि हर बार नम्बर 1 शो का खिताब अनुपमा को ही मिले। अनुपमा और वनराज के तलाक के बाद से ही इस सीरियल की कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया है। अब मेकर्स रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के इस शो में एक नई एंट्री कराने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपमा में एक्ट्रेस सुनीता राय धमाकेदार एंट्री मारने वाली हैं। सुनीता राय टीवी पर कई हिट शोज कर चुकी हैं। Also Read - इन 10 सुपरहिट शोज की लीड रोल नहीं थीं मेकर्स की पहली पसंद, TRP लिस्ट में फिर भी मचा बवाल

अनुपमा में सुनीता राय का रोल कैसा होगा…इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि उनकी एंट्री से शो की कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। सुनीता राय की एंट्री से या तो अनुपमा की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर राखी-काव्या के तानों से परेशान अनुपमा को एक नई दोस्त मिल जाएगी।

वनराज को नीचा दिखाएगी राखी दवे

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राखी दवे एक बार फिर से तमाशा करने वाली है। राखी चाहती है कि शाह परिवार में इतनी लड़ाई हो कि किंजल परेशान होकर पेंट हाउस चली जाएगी। अपकमिंग एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में राखी कुछ ऐसा करेगी कि वनराज के साथ-साथ अनुपमा भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे।

होगी एक मेल एक्टर की भी एंट्री

सीरियल अनुपमा को लेकर बीते दिनों ही खबर आई थी कि जल्द ही इस शो में एक मेल एक्टर की भी एंट्री होने वाली है। मेकर्स अभी इस रोल के लिए जमकर ऑडीशन ले रहे हैं। इस एंट्री के बाद अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा, जिसे देखकर वनराज खूब जलेगा। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।