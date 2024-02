Anupamaa Twitter Review: टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त इमोशनल ड्रामा चल रहा है। इस सीरियल में अनुज और अनुपमा अमेरिका में अलग-अलग रह रहे हैं। सीरियल में अनुपमा दोस्त यशदीप के साथ धीरे-धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। इस सीरियल को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मेकर्स आए दिन बडे़-बड़े ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। फैंस ये चीज देखना चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा किस तरह एक बार फिर एक होते हैं? लेकिन मेकर्स ने अमेरिका में अनुपमा के लिए कुछ नया सोच रखा है, जिसकी झलक नए एपिसोड में देखने के लिए मिली है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा के एक सीन ने फैंस को काफी खुश कर दिया है। Also Read - Rituraj Singh Death: ऋतुराज सिंह के निधन पर भावुक हुईं रूपाली गांगुली, सेट की फोटो शेयर कर बोलीं- 'सोचा नहीं था'

दरअसल, अनुपमा (Anupamaa) में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा अमेरिका में यशपाल के रेस्टोरेंट में काम कर रही है, जिसे अब यशपाल का भाई यशदीप संभाल रहा है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए काफी ज्यादा मेहनत करती है और इसी वजह से यशपाल उसे पहली सैलरी देता है। अनुपमा को यशपाल से सैलरी के साथ-साथ इंसेंटिव भी मिलता है। अमेरिका में अनुपमा को कमाते हुए देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। हर कोई 52 साल की अनुपमा को दूसरे देश में जाकर अकेले कमाई करते हुए देख इमोशनल हो गए हैं। इस वजह से ट्विटर पर अनुपमा की तारीफ हो रही है। कुछ लोगों ने अनुपमा को एक नसीहत भी दी है। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, 'अनुपमा इन पैसों से कुछ भी करना से पहले अपने लिए एक किराय का मकान खरीदो। मसाले और चटनी रूम से बाहर निकलो।' इसी तरह के और भी कमेंट्स सामने आ रहे हैं।

देखें ट्वीट

She Is Stuck In Second Shadi Doormat Of Him Thank God She Chose To Leave now She Doing Something For Herself ? #Anupamaa By Her Own earning pic.twitter.com/b9v0W3S0lV

My Independent Anu I Missing After Shadi Hell This Is Achivement?

THANK YOU DEEPU❤️For Best Friend Of Her Who Try Hard To Light Her Mood Stand Strong By Her Side Unconditionally ♥️ Tnak U Us Abuser ki Fince ne Jo Dimag Kharab Kiya Tha ? #Anupamaa ko salary Deke Sabse Badi Khushi Dene ke Liye ❤️

Meri Anupamaa ki Pehli Badi By Her Own Without Any Help Her First Big Kamai The Emotions The Struggle She Going Through This Salary Make Me Emotional ?♥️

FGS

She was a partner with a billion dollar empire.

Was owning a dance academy.

A 52 year old woman, staying at a new country doesn't know what to do with her salary is CRINGE.

Let bebli just be an endearing term for her. Don't make her a 7 year old bebli at 52#Anupamaa https://t.co/dcpxIlqfq5

— Mini (@MiniForCake) February 20, 2024