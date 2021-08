Anupamaa Upcoming Episode 18 August 2021 Episode No 344: रूपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में किंजल के मोलेस्टेशन केस पर ही फोकस किया जाएगा। अभी तक किंजल ने सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही बताया है कि उसका बॉस ढोलकिया उसके साथ बदतमीजी करता है। साथ ही किंजल ने अनुपमा से वादा करवाया है कि वो घर में ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज के साथ-साथ सभी घरवालों को पता चल जाएगा कि ढोलकिया ने किंजल के साथ छेड़खान की है और इसी वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ी है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव , Imlie के दर्शकों को भी लगेगा झटका

वनराज गुस्से में आकर ठंडा उठा लेगा और ढोलकिया को सबक सिखाने की बात कहेगा। वनराज के साथ-साथ समर भी ढोलकिया को उसकी औकात दिखाने की बात करेगा। तभी अनुपमा सभी को रोक लेगी और कहेगी कि हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि ढोलकिया का असली चेहरा कैसे सबके सामने लाना है।

इस दौरान एक बार फिर से काव्या सभी के खिलाफ हो जाएगी। दरअसल किंजल के नौकरी छोड़ने के बाद ढोलकिया ने उसकी जगह पर काव्या को ही रखने का फैसला किया है। ऐसे में काव्या नहीं चाहती है कि उसकी ये नौकरी हाथ से निकल जाए। काव्या वनराज से कहेगी कि ढोलकिया से पंगा लेने में किसी की भी भलाई नहीं है।

पारितोष देगा किंजल का साथ

किंजल के साथ हुए वाकये के बाद पारितोष भी भागा-भागा शाह हाउस आ जाएगा। पारितोष किंजल से कहेगा कि जॉब छोड़ने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। अब वो अपनी मां की कम्पनी ज्वाइन कर सकती है। पारितोष की बातों को सुनकर समर को गुस्सा आ जाएगा और दोनों के बीच खूब लड़ाई होगी। किंजल सभी से कहेगी कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो ढोलकिया को सबक भी वही सिखाएगी। अनुपमा में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किंजल अपने परिवार समेत कई लोगों के साथ ढोलकिया का पर्दाफाश करेगी। साथ ही अनुपमा सभी के सामने ढोलकिया को जोरदार तमाचा मारेगी। ढोलकिया सभी को धमकी देगा कि वो हर किसी की जिंदगी नरक बना देगा। फिलहाल के लिए आप ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।