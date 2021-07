Anupamaa Upcoming Twist: वनराज को ‘भिखमंगा’ कहेगी किंजल की मां, काव्या को घर से निकालेगी अनुपमा Kavya and Vanraj to leave Shah House in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा काव्या और वनराज से घर छोड़ने के लिए कहेगी। राखी दवे भी अपना गुस्सा वनराज पर निकालने वाली है।