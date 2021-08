Anupamaa Upcoming Twist: बेइज्जती होने के बाद घर छोड़ेंगे बा और बापूजी, पैरों में गिरेगा वनराज

Anupamaa Upcoming Twist 12 August 2021 Episode No 339: स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पाखी के बाद अब पारितोष ने अनुपमा को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। पारितोष की वजह से एक बार फिर से शाह परिवार में गहमागहमी बढ़ गई है। सीरियल अनुपमा (Anupamaa Latest Episode) में अब तक आपने देखा, डांस कॉम्पटिशन के दौरान पाखी को समझ आ जाता है कि काव्या उसे बेवकूफ बना रही थी। वहीं अपनी बेटी को वापस पाकर अनुपमा बहुत खुश है। अनुपमा (Rupali Ganguly) अपनी जीत का श्रेय काव्या को भी देती है। वहीं परिवार के लोग काव्या की अच्छे से खबर लेते हैं। वनराज (Sudhanshu Pandey) पूछता है कि काव्या कॉम्टिशन छोड़कर कहां चली गई थी। काव्या (Madalsha Sharma) बताती है कि वो एक इंटरव्यू के लिए बाहर गई थी। ये बात सुनकर वनराज का खून खौल जाता है। Also Read - TRP List 31st Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 ने मारी सबसे लम्बी छलांग, KKK 11 और Anupamaa को मिले ये स्थान

वनराज काव्या को खूब खरीखोटी सुनाता है। ऐसे में दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। इसी बीच पारितोष काव्या का साइड लेना शुरू कर देता है। पारितोष इस लड़ाई में अपनी मां अनुपमा को भी खूब जलील करता है। पारितोष कहता है कि अनुपमा की वजह से घर में अक्सर बखेड़ा खड़ा होता है। बा और बापूजी पारितोष को चुप कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पारितोष बा और बापू जी को भी नहीं छोड़ता है।

पारितोष बा को अनपढ़ और गंवार बता देता है। पारितोष की इस हरकत से वनराज का खून खौल जाता है। वनराज पारितोष को जोरदार तमाचा जड़ देता है। बता दें कि काव्या की लगाई इस आग में शाह परिवार की शांति जलकर खाक हो होने वाली है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में आप देखेंगे, वनराज गुस्से में आकर पारितोष को घर से जाने के लिए कह देगा। वहीं दूसरी तरफ पारितोष की बातें सुनतर बा और बापूजी का दिल टूट जाएगा।

बा, बापूजी से कहेगी कि अब उनको शाह परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। बापूजी बा को बताएंगे कि वो जामनगर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब से दोनों अपने जामनगर वाले घर में रहेंगे। वहां के घर की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। ये बात अनुपमा और वनराज सुन लेंगे। अनुपमा और वनराज, बा और बापूजी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे।

देखें सीरियल अनुपमा का प्रोमो-

वनराज बापूजी के पैरों में गिरकर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगेगा। वहीं अनुपमा भी बा और बापूजी को समझाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बा और बापूजी, अनुपमा और वनराज की बात मानेंगे या फिर नहीं...।