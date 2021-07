Anupamaa Upcoming Twist: किंजल और पारितोष छोड़ेंगे अनुपमा का घर, काव्या करेगी समर का इस्तेमाल Kavya will use Samar against Anuapamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचेगा। अपकमिंग एपिसोड में काव्या मीठी छुरी बनकर शाह हाउस को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी।