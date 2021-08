Anupamaa Upcoming Twist 14 August 2021 Episode No 341: सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। काव्या की वजह से पारितोष ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa Latest Episode) में अब तक आपने देखा, पारितोष अनुपमा (Rupali Ganguly) और परिवार के बाकी लोगों के साथ खूब बेइज्जती करता है। इस दौरान पारितोष (Ashish Mehrotra) बा और बापूजी को भी खूब जलील करता है। पारितोष की हरकत से परेशान होकर वनराज (Sudhanshu Pandey) उसे जोरदार तमाचा मारता है। वनराज कह देता है कि अगर पारितोष को सबसे परेशानी है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Imlie में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Anupamaa के दर्शकों को लगने वाला है शॉक

दूसरी तरफ बा और बापूजी भी घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बा बापूजी को जाते देखकर वनराज और अनुपमा दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वनराज बापूजी को जाने से रोक लेता है। अनुपमा भी बा को समझाती है। इधर पारितोष गुस्से में अपना सामना बांधना शुरू कर देता है। पारितोष किंजल से भी जाने के लिए कहता है। हालांकि किंजल (Nidhi Shah) पारितोष के साथ जाने से मना कर देती है।

किंजल का इनकार पारितोष का खून खौलाने वाला है। सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में आप देखेंगे, पारितोष किंजल के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेगा। पारितोष किंजल के बिना चला जाएगा। पारितोष के जाते ही किंजल बुरी तरह टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी डांस एकेडमी को गिरवी रख देगी ताकि वो रुपए जमा कर सके। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: तोषु को लगने वाला है शॉक, किंजल नहीं छोड़ेगी अनुपमा का घर

देखें सीरियल अनुपमा का प्रोमो- Also Read - Anupamaa एक्ट्रेस ने Bajre Da Sitta पर दिखाया टशन, वायरल हुआ वीडियो

इसी बीच किंजल का बॉस उसे ऑफिस में तंग करना शुरू कर देगा। अपने बॉस की हरकतें देककर किंजल बहुत परेशान हो जाएगी। किंजल रोते हुए घर वापस आएगी। किंजल को रोते देखकर अनुपमा और वनराज घबरा जाएंगे। किंजल अनुपमा के गले लगकर खूब रोएगी और सारी बात बताएगी। बॉस की हरकत के बारे में जानकर वनराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वनराज किंजल के बॉस को कैसे सबक सिखाएगा।