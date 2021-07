Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा के खिलाफ बा और बापूजी को भड़काएगी काव्या, पाखी भी हो जाएगी दूर Baa and Baapuji along with Pakhi will stand against Anupamaa: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में काव्या (Madalsha Sharma) एक के बाद एक नई चाल चलकर घरवालों को अनुपमा (Rupali Ganguly) के खिलाफ खड़ा कर देगी। काव्या का अगला निशाना बा और बापूजी हैं।