Anupamaa Upcoming Twist: किंजल को वन नाइट स्टैंड का ऑफर देगा ढोलकिया, चढ़ेगा अनुपमा और काव्या का पारा Dholkia ask Kinjal for one night stand in Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। इस एपिसोड में काव्या और अनुपमा मिलकर ढोलकिया को सबक सिखाएंगी।