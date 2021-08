Anupamaa Upcoming Twist: पाखी पर हाथ उठाएगी नंदिनी? रो-रोकर बुरा होगा अनुपमा का हाल

Anupamaa Upcoming Twist 2 August 2021 Episode No 330: टीवी सीरियल अनुपमा में शाह परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अनुपमा और वनराज को फैक्टरी का लोन चुकाना है और राखी दवे ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि राखी शाह हाउस में आकर खूब हंगामा करती है। रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस शो के अपकमिंग एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में कई नए ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा में आज रात नंदिनी और पाखी के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। काव्या (Madalsha Sharma) वनराज को मनाएगी कि वो कहीं बाहर घूमने चले। हालात से परेशान वनराज कुछ समय के लिए अपनी परेशानियों से दूर रहने का मन बनाएगा और वो काव्या के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। पाखी काव्या को रोकेगी और उससे डांस प्रैक्टिस की बात करेगी। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या की बेज्जती करेगी पाखी, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में हनीमून पर जाएंगे सई और विराट

काव्या पाखी के सामने सौ बहाने बनाने लगेगी। आखिर में पाखी अकेले ही डांस प्रैक्टिस करने का फैसला लेगी। अनुपमा काव्या और पाखी की बात सुन लेगी। परेशान अनुपमा नंदिनी से मदद मांगेगी। अनुपमा नंदिनी से कहेगी कि वो पाखी को डांस की प्रैक्टिस करवा दे। नंदिनी पाखी को डांस सिखाने जाएगी लेकिन वो नंदिनी के साथ बदतमीजी से पेश आएगी। नंदिनी और पाखी के बीच तीखी बहस छिड़ जाएगी। तभी वहां पर तोषु, समर, अनुपमा और किंजल भी आ जाएंगे। पाखी की बढ़ती बदतमीजियों को देखकर नंदिनी उसे झापड़ मारने की बात कहेगी।

तोषु दोनों को डांटेगा लेकिन किंजल नंदिनी की साइड लेगी। पाखी सभी से कहेगी कि अगर वो डांस कॉम्पटीशन हार गई तो इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे। पाखी का ये रूप देखकर अनुपमा टूट जाएगी और रो-रोकर उसका बुरा हाल हो जाएगा।

काव्या और वनराज की होगी लड़ाई

वनराज काव्या के दोस्त से लोन की बात छेड़ देगा। घर लौटते वक्त काव्या वनराज से कहेगी कि उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाकर गलती की है। काव्या को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी कि वनराज ने उसके दोस्त से घर की परेशानियां क्यों शेयर कर दी। इसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई होगी।