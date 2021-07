Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा और वनराज के बीच आग लगाएगी काव्या, वजह बनेगी पाखी Kavya will use Pakhi to get Vanraj and Anupamaa to fight in an upcoming episode of Anupamaa: रूपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में खूब तमाशा होने वाला है। काव्या एक बार फिर से वनराज और अनुपमा के बीच फूट डालने की कोशिश करेगी।