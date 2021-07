Anupamaa Upcoming Twist: काव्या को ‘आंटी’ कहेगी कैफे की कस्टमर, राखी दवे तोड़ेगी वनराज का गुरूर

Anupamaa Upcoming Twist 26 July 2021 Episode No 324: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में इन दिनों राखी दवे ने खूब आतंक मचाया हुआ है। राखी दवे चाहती है कि उसकी बेटी किंजल और दामाद शाह हाउस छोड़कर नए घर में रहे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पिछले एपिसोड में भी राखी दवे ने शाह हाउस में आकर खूब हंगामा मचाया था। राखी दवे ने वनराज को भिखमंगा और सड़कछाप तक कह दिया था। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में भी राखी दवे खूब हंगामा करने वाली है। अनुपमा के अगले एपिसोड में वनराज को एक साथ कई झटके लगने वाले हैं। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में होगा खूब तमाशा, Imlie में आने वाला है भयंकर ट्विस्ट

वनराज के कैफे में सबसे पहले मामा पहुंचेंगे और वो घर पर फोन करके बताएंगे कि कैफे के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। वनराज की खुशी का ठिकाना नहीं होगा लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। दरअसल कैफे में पुरानी कस्टमर अपने कुछ दोस्तों को लेकर आएगी और वो अनुपमा के हाथ से बने बर्गर की डिमांड करेगी। अनपुमा वनराज (Sudhanshu Pandey) के कैफे में जाने से मना कर देगी।

वनराज के कैफे की लाज बचाने के लिए काव्या अपने हाथों से बना हुआ खाना उस कस्टमर को देगी। इसके बाद कैफे में खूब हंगामा होगा। कस्टमर ना सिर्फ काव्या को बेइज्जत करेगी बल्कि वो उसे आंटी भी कहेगी। काव्या (Madalsha Sharma) किसी तरह अपना गुस्सा दबा लेगी, लेकिन अगले ही पल बा कैफे में धमाकेदार एंट्री मारकर सब कुछ संभाल लेंगी। अनुपमा की मदद से बा ढेर सारा बर्गर बनाकर कैफे में लाएगी और उस कस्टमर को खुश कर देगी।

राखी दवे तुड़वाएगी वनराज का कैफे

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी दवे वनराज के कैफे में आएगी और वो एक-एक करके सभी कस्टमर को कैफे से बाहर जाने के लिए कहेगी। वनराज ये देखकर बौखला जाएगा। राखी दवे बताएगी कि ये कस्टमर उसके कहने पर ही यहां पर आए थे। राखी शाह हाउस के सदस्यों को आपस में ही भिड़वा देगी। ऐसे में वो किंजल और अपने दामाद को शाह हाउस से निकालने की प्लानिंग करेगी। फिलहाल के लिए आप ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुड लाइफ।