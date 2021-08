Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा की जिंदगी में बहार लेकर आएगा अनुज कपाड़िया, वनराज को लगेगा शॉक

Anupamaa Upcoming Twist 28 August 2021 Episode No 353: सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की कहानी समय के साथ और भी दिलचस्प होती चली जा रही है। एक छोटी सी गलती की वजह से अनुपमा (Rupali Ganguly) अपने घरवालों की निगाह में गुनेहगार बन गई है। इस मुश्किल घड़ी में अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करेगी? सीरियल अनुपमा (Anupamaa Latest Episode) में अब तक आपने देखा, अनुपमा फ्रॉड का शिकार होती है। ऐसे में राखी अनुपमा को 20 लाख रुपए देने का वादा करती है। रक्षाबंधन के दिन घर में आकर राखी, वनराज (Sudhanshu Pandey) की खूब बेइज्जती करती है। इस दौरान राखी सबको बता देती है कि उसने अनुपमा की मदद की है। ये बात जानकर वनराज को जोरदार धक्का लगता है। Also Read - TRP List 33rd Week 2021 by Ormax Media: Anupamaa और Super Dancer 4 ने जीता दर्शकों का दिल, देखें लिस्ट

वनराज अनुपमा को जमकर खरीखोटी सुनाता है। ऐसे में बापूजी अनुपमा का पक्ष लेते हैं। बापू जी कहते हैं कि अनुपमा ने राखी से मदद लेने से पहले उनसे सहाल ली थी। बापू जी की बातें भी वनराज का गुस्सा शांत नहीं कर पाती है। वनराज घर छोड़ने की धमकी देता है। इसी बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।

अनुपमा के आने वाले एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में आप देखेंगे, काव्या वनराज को घर छोड़ने से रोकेगी। जिसके बाद वनराज अनुपमा से राखी के सारे रुपए लौटाने को कहेगा। ताकि राखी शाह परिवार से दूर हो जाए। इसी बीच अनुपमा और वनराज को एक लैटर मिलेगा। ये लैटर अनुज कपाड़िया नाम के आदमी का होगा। Also Read - इन 9 कलाकारों को धूल चटाने के बाद Anupamaa में हुई Gaurav Khanna की एंट्री, आएगी वनराज की शामत

अनुज कपाड़िया दावा करेगा कि वो अनुपमा और वनराज की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में खरीद लेगा। लैटर पढ़कर वनराज बहुत खुश हो जाएगा। वनराज ये बात अनुपमा को बताएगा। अनुपमा अपना कैफे और एकेडमी बेचने से इनकार कर देगी। वनराज अनुपमा से कहेगा कि उसे प्रॉर्टी के बदले मोटी रकम मिल रही है। इस रकम के मिलने से उनके परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी। Also Read - Anupamaa में होगी Gaurav Khanna की एंट्री, सामने आए कई प्रोमो

देखें सीरियल अनुपमा का प्रोमो-

अनुपमा अपने मददगार का नाम जानना चाहेगी। वनराज अनुपमा को अनुज कपाड़िया के बारे में बताएगा। अनुज कपाड़िया का नाम सुनकर अनुपमा को जोरदार झटका लगेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुज कपाड़िया के आने से अनुपमा की जिंदगी में क्या नया बदलाव होने वाला है।