Anupamaa Upcoming Twist: काव्या को इरिटेटिंग कहेगी फूड क्रिटिक्स, 2 स्टार मिलते ही बौखलाएगा वनराज Big fight between Vanraj and Kavya in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के सीरियल 'अनुपमा' में आज रात खूब हंगामा होने वाला है। वनराज और काव्या के बीच खूब लड़ाई होगी।