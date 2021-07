Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा और वनराज को मिलेगी बुरी खबर, चुकाना होगा 20 लाख का कर्ज Anupama and Vanraj will have to pay a loan of 20 lakhs: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जएगा कि काफी सालों से कैफे और डांस अकादमी की जगह का प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने की वजह से नोटिस आएगा। यही इस जगह को बचाने के लिए अनुपमा और वनराज को 20 लाख का कर्ज चुकाना होगा।