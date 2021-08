Anupamaa Upcoming Twist: पाखी और अनुपमा के बीच फिर से होगी किचकिच, चढ़ेगा तोषु का पारा Pakhi goes out of control in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में पाखी और अनुपमा के बीच खूब लड़ाई होने वाली है। इस बात का फायदा पारितोष और काव्या उठाएंगे।