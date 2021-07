Anupamaa Upcoming Twist: राखी दवे का सहारा लेकर 20 लाख का कर्जा उतारेंगे वनराज और अनुपमा Rakhi Dave will help Anupama and Vanraj in Anupamaa: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। राखी दवे जल्द ही अपना नया दांव खेलती हुई नजर आएगी।